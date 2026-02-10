    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsStar Copper AktievorwärtsNachrichten zu Star Copper
    Star Copper will anhand einer fortschrittlichen, tief eindringenden 3D-IP-Untersuchung das Bohrprogramm 2026 beschleunigen

    -          Wichtiger technischer Meilenstein bietet Kostenvorteile und treibt zugleich die offensive Bohrkampagne voran

     

    Vancouver, British Columbia / 10. Februar 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein auf die Exploration und Erschließung kritischer Mineralien spezialisiertes Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass sich das Unternehmen auf die Durchführung einer fortschrittlichen geophysikalischen Tiefenuntersuchung auf seinem Vorzeigeprojekt Star vorbereitet, mit dem Ziel, seine Explorationsstrategie weiter voranzutreiben.

     

    Zusammenfassung

     

    Star Copper hat sich verpflichtet, auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten der kanadischen Provinz British Columbia eine technologieorientierte Untersuchung durchzuführen. Die Untersuchung erfolgt unter Verwendung einer fortschrittlichen, von Quantec Geoscience, einem weltweit führenden Anbieter von geophysikalischen Lösungen für die Tiefenbildgebung, entwickelten dezentralen Multiparameter-Technologie und stellt einen wichtigen technischen Meilenstein für die weitere Umsetzung der Explorationsstrategie des Unternehmens im Vorfeld eines für 2026 geplanten offensiven Bohrprogramms dar.

     

    Highlights

     

    -          Tief eindringende ORION SWATH-3D-IP-Untersuchung zur Verfeinerung des geophysikalischen Modells.

    -          Kalk-alkalische Porphyre profitieren in hohem Maße von MT- und 3D-IP-Messungen.

    -          Geeignet für Tiefen von 750 bis 1.500 Metern und darüber hinaus.

    -          Die Untersuchung hat maßgeblich zur Definition anderer erstklassiger Lagerstätten in diesem Gebiet beigetragen.

     

    Darryl Jones, CEO des Unternehmens, sagt dazu: „Diese Technologie eignet sich besonders gut für die Exploration von Porphyr-Kupfervorkommen in British Columbia, wo sich viele Lagerstätten weit unterhalb der Grenzen herkömmlicher geophysikalischer Methoden und früher Bohrungen befinden. Insbesondere die von Quantec entwickelten tief eindringenden IP- und MT-Technologien haben maßgeblich zum besseren geologischen Verständnis der Mine Red Chris beigetragen, wo in größerer Tiefe unterhalb der bekannten Lagerstätte eine hochgradige Mineralisierung ermittelt werden konnte. Dies verdeutlicht die Bedeutung der Abbildung der gesamten vertikalen Ausdehnung von Porphyrsystemen.“

    Seite 1 von 5 




