TUI Aktie fällt um -3,14 % - 10.02.2026

Mit einer Performance von -3,14 % musste die TUI Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,35 %, geht es heute bei der TUI Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

TUI ist ein führender Touristikkonzern, der Pauschalreisen, Flugreisen, Hotelaufenthalte und Kreuzfahrten anbietet. Als einer der größten Reiseveranstalter weltweit hat TUI eine starke Marktstellung, insbesondere in Europa. Wichtige Konkurrenten sind Thomas Cook, Expedia und Booking Holdings. TUI zeichnet sich durch ein umfassendes Angebot von Reiseleistungen aus einer Hand und eine starke Markenpräsenz aus.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TUI-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +30,38 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TUI Aktie damit um +0,92 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,81 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TUI auf +3,20 %.

TUI Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +0,92 % 1 Monat +0,81 % 3 Monate +30,38 % 1 Jahr +10,20 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TUI Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Q1-Zahlen von TUI, die die Erwartungen übertroffen haben, insbesondere beim EBIT. Trotz dieser positiven Entwicklung bleibt der Umsatz stabil, was zu Gewinnmitnahmen und einem Rückgang des Aktienkurses führt. Die Bestätigung der Jahresprognose wird als positiv bewertet, jedoch gibt es Bedenken hinsichtlich der Herausforderungen im Tourismusmarkt. Einige Nutzer betonen die Wichtigkeit des Gewinns und sehen Potenzial für eine Kurssteigerung, insbesondere wenn die 10-Euro-Marke überschritten wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber TUI eingestellt.

Informationen zur TUI Aktie

Es gibt 507 Mio. TUI Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,72 Mrd. € wert.

Die Aktien von Tui haben am Dienstagmorgen nach Geschäftszahlen knapp unter ihrem Hoch seit 2023 keinen klaren Trend gezeigt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Hannoveraner zunächst um 3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss, …

TUI behauptet sich trotz Preisdruck und schwachem Umfeld mit robuster Nachfrage und kündigt die Rückkehr zur Dividende an.

Für den Dax bahnt sich am Dienstag ein weiteres Ringen um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun dürfte diese mit einem schwächeren Start auf der Kippe …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Booking Holdings und Co.

Booking Holdings, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %.

TUI Aktie jetzt kaufen?

Ob die TUI Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TUI Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.