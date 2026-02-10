Nagarro Aktie heute im Plus (64,00€) - 10.02.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Nagarro Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,27 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,61 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Nagarro Aktie. Nach einem Plus von +3,61 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 64,00€, mit einem Plus von +1,27 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Nagarro ist ein führendes IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich durch innovative, maßgeschneiderte Lösungen und agile Methoden von der Konkurrenz abhebt.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Nagarro Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +43,10 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Nagarro Aktie damit um -9,78 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,14 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Nagarro auf -16,47 %.

Nagarro Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,78 % 1 Monat -9,14 % 3 Monate +43,10 % 1 Jahr -29,24 %

Informationen zur Nagarro Aktie

Es gibt 14 Mio. Nagarro Aktien. Damit ist das Unternehmen 861,69 Mio. € wert.

Nagarro Aktie jetzt kaufen?

Ob die Nagarro Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Nagarro Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.