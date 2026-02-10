    StartseitevorwärtsWährungenvorwärtsEUR/USD WährungvorwärtsNachrichten zu EUR/USD

    Euro knapp über 1,19 US-Dollar - Fokus auf US-Einzelhandelsdaten

    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den deutlichen Kursgewinnen zu Wochenbeginn hat sich der Kurs des Euro am Dienstag knapp über 1,19 US-Dollar gehalten. Am Vormittag wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1908 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Vorabend. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Montag auf 1,1886 (Freitag: 1,1794) Dollar festgesetzt.

    In einem von Risikofreude dominierten Umfeld hatte der Euro zu Wochenbeginn unter anderem von robusten Konjunkturdaten profitiert. So war der vom Analyseinstitut Sentix erhobene Konjunkturindikator für die Eurozone im Februar stärker als erwartet gestiegen. Damit konnte der Eurokurs wieder Boden gegenüber dem Dollar gutmachen, hieß es von der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba). Die charttechnische Situation habe sich dadurch ebenfalls verbessert.

    Am Nachmittag richtet sich die Aufmerksamkeit auf den US-Einzelhandelsumsatz im Dezember. Am Markt wird mit einem etwas geringeren Anstieg als im November gerechnet. Die Helaba-Experten betonten diesbezüglich, dass sich zwar die Verbraucherstimmung zuletzt leicht verbessert habe, das Niveau aber weiter eher als niedrig zu bezeichnen sei./la/zb





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
