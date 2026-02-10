Apex mobilisiert zweites Bohrgerät und gibt Update zu Phase I des Seltenerdprojekts Rift in Nebraska, USA

Vancouver, British Columbia – 10. Februar 2026 / IRW-Press / Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC | OTCQX: APXCF | FWB: KL9) („Apex” oder das „Unternehmen“), ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Identifizierung und Erschließung kritischer und strategischer Metalle konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass sein Phase-I-Bohrprogramm vollständig mobilisiert ist und inzwischen zwei Bohrgeräte in seinem zu 100 % unternehmenseigenen Seltenerdprojekt Rift im Karbonatitkomplex Elk Creek im Südosten von Nebraska, USA, im Einsatz sind.

- Bohrloch RIFT26-002, das ca. 100 Meter („m“) südlich des historischen Bohrlochs NEC11-004 angesetzt wurde, durchteufte Karbonatit über einen Abschnitt von ca. 330 m, beginnend bei 178 m bohrlochabwärts, der sich über die interpretierte mineralisierte Zone erstreckt (siehe Abbildungen 1 und 3).

Dieses Bohrloch war darauf ausgelegt, die bedeutende historisch definierte Mineralisierung entlang der Streichrichtung nach Süden zu erweitern und die Orientierung und Geometrie der Mineralisierung innerhalb des Karbonatitkörpers besser einzugrenzen.

- Bohrloch RIFT26-001A erreichte eine Tiefe von 110 m bei einer Zieltiefe von 600 m. Karbonatit wurde noch nicht durchteuft; dies wird jedoch in Kürze in einer Tiefe von ca. 175 m bohrlochabwärts erwartet.

- Bohrloch RIFT26-003 wurde inzwischen gestartet, und derzeit werden weitere Vorbereitungen an der Bohrplatte vorgenommen, um weitere Step-out-Bohrungen zu unterstützen, mit denen die Ausdehnung der Mineralisierung in Streichrichtung nach Norden und Süden geprüft werden soll (siehe Abbildungen 1 und 3).

- Die Kernverarbeitung ist ebenfalls in vollem Gange, wobei die erste Charge von Proben voraussichtlich in den kommenden Wochen zur Einreichung priorisiert wird.

Sean Charland, CEO von Apex Critical Metals, merkte dazu wie folgt an: „Mit zwei Bohranlagen, die inzwischen vor Ort im Einsatz sind, sind die Phase-I-Bohrungen in Rift in vollem Gange und stellen einen wichtigen Schritt zur besseren Bestimmung der Ausdehnung und der Kontinuität der Mineralisierung in unserem prioritären Phase-I-Zielgebiet Rift dar. Das Programm ist darauf ausgelegt, auf den historischen Ergebnissen aufzubauen, und wir freuen uns darauf, im Laufe der Saison unser Verständnis über die Ausdehnung und die Kontinuität der beeindruckenden historischen mineralisierten Abschnitte weiter auszubauen.“

Abbildung 1. Darstellung des Bohrplans 2026 mit aktuellen Bohrlöchern und geplanten Bohrplatten

Abbildung 2. Bohrkern aus RIFT26-002 mit Karbonatit-Intervall von 322,1 bis 327,4 m

Abbildung 3. Querschnittsansicht von RIFT26-001A, 002 und 003 in nordwestlicher Richtung mit den historischen Bohrlöchern NEC11-004 und EC-93

Das Phase-I-Bohrprogramm im Seltenerdprojekt Rift ist darauf ausgelegt, die durch historische Bohrungen identifizierte signifikante Seltenerdmetall-Mineralisierung (REE) zu bestätigen und zu erweitern sowie systematisch die Kontinuität der Mineralisierung entlang der Streichrichtung und in der Tiefe zu untersuchen. Inzwischen sind zwei Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, und die derzeitigen Bohrungen konzentrieren sich auf ein hochprioritäres Gebiet mit einer Streichlänge von ca. 850 Metern in Nord-Süd-Richtung im südöstlichen Teil des Projekts. Die Bohrzielfestlegung erfolgt anhand eines integrierten Datensatzes, der historische Bohrungen, oberflächengeochemische Daten und geophysikalische Untersuchungen umfasst, die alle in ein modernes dreidimensionales geologisches Modell eingebunden wurden. Die Phase-I-Bohrungen sollen das Verständnis des Unternehmens über die REE-Mineralisierung und die damit vergesellschafteten kritischen Mineralien innerhalb eines großen, vielversprechenden Karbonatitsystems wesentlich verbessern.

Das Management weist vorsorglich darauf hin, dass die Durchteufung von Karbonatit nicht notwendigerweise auf eine Mineralisierung schließen lässt. Zur Bestätigung des Vorhandenseins, des Gehalts und der Bedeutung einer möglichen Mineralisierung sind Untersuchungsergebnisse erforderlich.

Qualifizierter Sachverständiger

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Nathan Schmidt, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen gemäß NI 43-101 hinsichtlich der Offenlegungsstandards für Mineralprojekte, geprüft und genehmigt. Herr Schmidt ist Geologe bei Dahrouge Geological Consulting Ltd., dem Beratungsunternehmen, das von Apex Critical Metals Corp. mit der Durchführung und Überwachung aller Explorationsarbeiten des Unternehmens, einschließlich des Bohrprogramms 2026, beauftragt wurde.

Über Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQX: APXCF) (FWB: KL9)

Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung von Seltenerdmetall- und Niobprojekten gerichtet ist, um die steigende Nachfrage nach kritischen und strategischen Metallen in den USA und Kanada zu decken. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Projekt Rift, befindet sich im vielversprechenden Karbonatitkomplex Elk Creek im US-Bundesstaat Nebraska und beherbergt umfassende Seltenerdmetallrechte im Umfeld einer der am weitesten fortgeschrittenen Niob-REE-Lagerstätten Nordamerikas. Historische Bohrungen im gesamten Komplex ergaben breite Intervalle mit einer hochgradigen Seltenerdmetallmineralisierung, einschließlich Abschnitte von 155,5 m mit 2,70 % REO und 68,2 m mit 3,32 % REO.

In Kanada entwickelt Apex nach wie vor sein zu 100 % unternehmenseigenes Projekt Cap weiter, das sich 85 km nordöstlich von Prince George in British Columbia befindet. Das Bohrprogramm 2025 bestätigte eine bedeutsame Niobentdeckung mit 0,59 % Nb2O5 auf 36 m, einschließlich 1,08 % Nb2O5 auf 10 m, innerhalb eines 1,8 km langen Niobabschnitts. Das Projekt Cap zeigt weiterhin starkes Potenzial für eine Niobmineralisierung innerhalb eines umfassenden und bis dato nicht erkannten Karbonatitsystems.

Angesichts eines wachsenden Portfolios an Projekten mit kritischen Mineralien in Kanada und den USA befindet sich Apex Critical Metals in einer strategisch günstigen Position, um die inländischen Lieferketten für jene Mineralien zu stärken, die für moderne Technologien, saubere Energie und die nationale Sicherheit von grundlegender Bedeutung sind. Apex ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQX-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com und schauen Sie sich unsere Videos unter https://apexcriticalmetals.com/apex-critical-metals-corporate-video/ an. Um auf dem Laufenden zu bleiben, tragen Sie sich in den kostenlosen Newsverteiler unter https://apexcriticalmetals.com/news/news-alerts/ ein oder folgen Sie uns auf X (vormals Twitter), Facebook oder LinkedIn.

Für das Board of Directors

APEX CRITICAL METALS CORP.,

Sean Charland

Chief Executive Officer

Tel: 604.681.1568

E-Mail: info@apexcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN:

Diese Pressemitteilung kann „zukunftsgerichtete Aussagen“ gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören (ohne Einschränkung) Aussagen zum geplanten Phase-I-Bohrprogramm des Unternehmens und etwaigen anschließenden Bohrprogrammen sowie Aussagen zu den potenziellen Vermögenswerten des Unternehmens in Kanada und den USA (die oben näher beschrieben sind), einschließlich des Potenzials für zusätzliche Übernahmen und des Explorationspotenzials, und Aussagen zum laufenden Bohrprogramm zur Erweiterung des Verständnisses der REE-Mineralisierung und damit verbundener Vorkommen kritischer Minerale auf dem Seltenerdmetallprojekt Rift. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Zu den Risiken, die diese Ereignisse, Aktivitäten oder Entwicklungen verändern oder verhindern könnten, gehören: dass sich die Konzessionsgebiete des Unternehmens in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, und bislang keine Mineralressourcen oder -reserven vom Unternehmen identifiziert wurden; dass wir möglicherweise nicht in der Lage sind, zusätzliche Explorationen auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens vollständig zu finanzieren; dass, selbst wenn wir in der Lage sind, Kapital zu beschaffen, die Kosten für Explorationsaktivitäten steigen könnten, sodass wir möglicherweise nicht über ausreichende Mittel verfügen, um solche Explorations- oder Verarbeitungsaktivitäten zu bezahlen; der Zeitplan und der Inhalt zukünftiger Arbeitsprogramme; geologische Interpretationen auf der Grundlage von Bohrungen, die sich mit detaillierteren Informationen ändern könnten; potenzielle Verarbeitungsmethoden und Mineralgewinnungsannahmen, die auf begrenzten Untersuchungen und dem Vergleich mit als analog geltenden Lagerstätten basieren, die mit weiteren Untersuchungen möglicherweise nicht vergleichbar sind; dass die Erprobung unseres Verfahrens sich als nicht erfolgreich erweisen könnte oder Proben aus unseren Konzessionsgebieten keine positiven Ergebnisse liefern könnten, und selbst wenn solche Tests erfolgreich sind oder die ersten Probenergebnisse positiv ausfallen, die wirtschaftlichen und anderen Ergebnisse nicht wie erwartet ausfallen könnten; dass die erwartete Marktnachfrage nach Seltenerdmetallen und anderen Mineralien nicht wie erwartet ausfallen könnte; die Verfügbarkeit von Arbeitskräften und Ausrüstung für die Durchführung zukünftiger Explorationsarbeiten und Testaktivitäten; geopolitische Risiken, die zu Markt- und Wirtschaftsinstabilität führen könnten. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung zukunftsgerichteter Aussagen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

