Defence Therapeutics richtet die Accum-ADC-Strategie mithilfe eines multidisziplinären wissenschaftlichen Beirats neu aus

Montreal, QC, Kanada, 10. Februar 2026 / IRW-Press / Defence Therapeutics Inc. („Defence“ oder das „Unternehmen“), ein börsennotiertes Unternehmen für Biotechnologie und präzise intrazelluläre Wirkstoffabgabe, berichtet über die Sitzung seines wissenschaftlichen Beirats (Scientific Advisory Board, „SAB“), die am 30. Januar 2026 stattfand und bei der es um die Arbeiten an der strategischen Positionierung von Accum für Anwendungen in Zusammenhang mit Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten („ADC“) ging.

Die Gespräche dienten den Experten dazu, ihr komplementäres Fachwissen über ADC-Chemie und -Entwicklung, das Design experimenteller Studien und translationale Wissenschaft sowie Wertschöpfung und Partnerschaftsstrategien zu teilen und ermöglichten einen intensiven und äußerst konstruktiven Austausch über die Rolle von Accum bei der Verbesserung der intrazellulären Abgabe von ADC-Nutzlasten. Im Mittelpunkt der Gespräche standen die Formulierung der wichtigsten wissenschaftlichen Fragen, die es zu klären gilt, die Präzisierung der Entwicklungsprioritäten und die Abstimmung der Datengenerierung mit den Erwartungen zukünftiger klinischer und pharmazeutischer Partner.

„Die Gespräche waren außerordentlich bereichernd und haben uns geholfen, sowohl unseren wissenschaftlichen Fokus als auch unsere strategische Ausrichtung zu schärfen“, so Dr. Maxime Parisotto, Chief Scientific Officer von Defence Therapeutics. „Die Erkenntnisse unserer Berater fließen direkt in die Gestaltung unserer nächsten Studien ein und stellen sicher, dass wir genau jene Daten generieren, die für die Weiterentwicklung von Accum für den klinischen Bereich und die Positionierung der Plattform im Hinblick auf erfolgreiche Partnerschaften am wichtigsten sind.“

Folgende Experten haben mit ihrem komplementären Knowhow zum Erfolg der Gespräche beigetragen: Dr. Rob Leanna (PhD), dessen Erfahrungen auf dem Gebiet der ADC-Entwicklung, der chemischen Verbindung zwischen Wirksubstanz und Linker sowie der klinischen Weiterentwicklung durch seine langjährige Tätigkeit bei AbbVie geprägt wurde; Dr. Danny Chui (PhD), der aufgrund seiner bedeutenden Arbeiten bei den Firmen Zymeworks, Abdera Therapeutics und Kairos Therapeutics profunde Einblicke in das ADC-Design und die translationale Wissenschaft lieferte; und Dr. Brendan Hussey (PhD), der eine auf klinischer Entwicklung, strategischer Planung und Kapitalbildung basierende Perspektive zur Wertschöpfung und Partnerschaftsbildung beisteuerte. Insgesamt dienen die Beiträge der Experten als Orientierungshilfe für die nächste Entwicklungsphase der Accum-Plattform, wo es um die klinische Umsetzung und um strategische Partnerschaften gehen wird.