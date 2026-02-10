    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIONOS Group AktievorwärtsNachrichten zu IONOS Group

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt Ionos auf 'Neutral' - KI-Sorgen bleiben präsent

    Für Sie zusammengefasst
    • UBS senkt Kursziel für Ionos auf 28 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
    • KI-Sorgen belasten kurzfristig die Anleger.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie

    Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,77 % und einem Kurs von 24,10 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -13,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,36 %.

    Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +15,94 %/+86,34 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS


    Community Beiträge zu IONOS Group - A3E00M - DE000A3E00M1

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über IONOS Group. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
