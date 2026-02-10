ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ionos auf 'Neutral' - KI-Sorgen bleiben präsent
- UBS senkt Kursziel für Ionos auf 28 Euro.
- Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
- KI-Sorgen belasten kurzfristig die Anleger.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am Montagnachmittag. Vermutlich nicht vor dem zweiten Quartal dürften die Geschäftstrends die Anleger wieder etwas ermutigen. Die Wachstumsbeschleunigung sei entscheidend für den Kursverlauf./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 14:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur IONOS Group Aktie
Die IONOS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,77 % und einem Kurs von 24,10 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der IONOS Group Aktie um -13,97 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -15,36 %.
Die Marktkapitalisierung von IONOS Group bezifferte sich zuletzt auf 3,35 Mrd..
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 36,17EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von +15,94 %/+86,34 % bedeutet.
Analyst: UBS
Warum müssen die Europäischen Regierungsinstitutionen dringend Ihre Strategie in Bezug auf „digitale Unabhängigkeit“ überdenken? Das beigefügte Video gibt einem ab Minute 22:13 h Denkanstöße, warum das ein sehr wichtiges Thema ist!
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Habt ihr euch mal die Services von IONOS angesehen?