Preise für Pralinen gestiegen

Auch im mittelfristigen Vergleich haben sich klassische Geschenke zum Valentinstag überdurchschnittlich verteuert. So mussten Verbraucher 2025 für Pralinen fast 42 Prozent mehr bezahlen als im Jahr 2020. Schnittblumen kosteten gut 38 Prozent mehr, die Preise für Speisen und Getränke in Restaurants, Cafés, Bars und Ähnlichem legten um fast ein Drittel zu. Die Verbraucherpreise insgesamt stiegen in dem Zeitraum um rund 22 Prozent./als/DP/mis

Die Nestle Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 69,64 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:02 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nestle Aktie um +3,76 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,74 %.

Die Marktkapitalisierung von Nestle bezifferte sich zuletzt auf 222,59 Mrd..

Nestle zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,7400 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 82,44CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 92,00CHF was eine Bandbreite von -14,28 %/+6,57 % bedeutet.