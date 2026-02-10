    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAstraZeneca AktievorwärtsNachrichten zu AstraZeneca
    Astrazeneca will auch 2026 mehr verdienen - Vorsichtigere Wachstumsprognose

    Für Sie zusammengefasst
    • Astrazeneca erwartet 2026 Umsatzwachstum im einstelligen Bereich.
    • Bereinigter Gewinn je Aktie soll um 12% steigen.
    • Konkurrenz für Farxiga, Onkologiegeschäft bleibt stark.
    Foto: Caro | Sorge - picture alliance

    CAMBRIDGE (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Astrazeneca stellt sich nach einem schwungvollen Jahr 2025 auf weiteres Wachstum ein. 2026 soll der Umsatz zu konstanten Wechselkursen im mittleren bis hohen einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte der Hersteller am Montag in Cambridge mit. Der bereinigte Gewinn je Aktie soll um einen niedrigen zweistelligen Prozentbetrag anziehen - und damit ähnlich stark wie im Vorjahr. Die Aktien legte am Vormittag um 0,3 Prozent zu.

    In den nächsten Monaten muss sich Astrazeneca womöglich auf mehr Konkurrenz durch Nachahmer für sein Diabetesmittel Farxiga einstellen, dem der britisch-schwedische Konzern aber ein florierendes Geschäft mit Krebsmedikamenten entgegenstellen kann.

    2025 hatte der Konzern insbesondere vom starken Wachstum seines Onkologiegeschäfts profitiert, Treiber waren Blockbuster wie Imfinzi, Tagrisso und Calquence.

    Der gesamte Erlös des Unternehmens stieg nominal um 9 Prohzent und währungsbereinigt um 8 Prozent auf gut 58,7 Milliarden US-Dollar (rund 49,5 Mrd Euro), womit Astrazeneca seine eigenen Ziele erfüllte.

    Dabei lief das Schlussquartal in etwa so, wie von Analysten gedacht. Nach Steuern schwoll der Gewinn 2025 im Vergleich zum bereits starken Vorjahr um 45 Prozent auf 10,2 Milliarden Dollar an. Zugleich verbesserte sich das von Analysten besonders beachtete bereinigte Ergebnis je Aktie um 12 Prozent auf 9,16 Dollar./tav/mne/mis

    AstraZeneca

    +2,37 %
    -5,15 %
    -7,84 %
    +7,81 %
    +12,36 %
    +25,37 %
    +91,67 %
    +213,06 %
    +659,57 %
    ISIN:GB0009895292WKN:886455

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur AstraZeneca Aktie

    Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,90 % und einem Kurs von 161,1 auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:29 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der AstraZeneca Aktie um -5,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -7,84 %.

    Die Marktkapitalisierung von AstraZeneca bezifferte sich zuletzt auf 251,38 Mrd..

    AstraZeneca zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,3348. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,7300 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,10GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 184,00GBP was eine Bandbreite von -99,38 %/+13,69 % bedeutet.




    Autor
    dpa-AFX
    Verfasst von dpa-AFX
