IONOS Group Aktie weiter im Abwärtstrend - 10.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,68 % verliert die IONOS Group Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,58 %, geht es heute bei der IONOS Group Aktie nach unten. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

IONOS Group ist ein führender europäischer Anbieter von Webhosting und Cloud-Diensten, bekannt für seinen personalisierten Kundenservice und benutzerfreundliche Plattformen, insbesondere für KMUs. Hauptkonkurrenten sind GoDaddy, Bluehost und AWS.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von IONOS Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -15,93 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -12,58 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,66 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die IONOS Group um -10,31 % verloren.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,06 % geändert.

IONOS Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -12,58 % 1 Monat -14,66 % 3 Monate -15,93 % 1 Jahr +8,52 %

Informationen zur IONOS Group Aktie

Es gibt 140 Mio. IONOS Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,44 Mrd.EUR € wert.

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ionos von 40 auf 28 Euro gesenkt und die Aktien des Webhosters von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Die KI-Sorgen dürften sich kurzfristig nicht zerstreuen lassen, schrieb Dhruva Kusa Shah am …

Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für United Internet von 35,10 auf 31,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Papiere des Mutterkonzerns böten die günstigste Möglichkeit, auf die Mobilfunktochter 1&1 und den …

Für den Dax bahnt sich am Dienstag ein weiteres Ringen um die 25.000-Punkte-Marke an. Zu Wochenbeginn war der deutsche Leitindex im späten Handel über die Tausendermarke gestiegen, doch nun dürfte diese mit einem schwächeren Start auf der Kippe …

IONOS Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die IONOS Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur IONOS Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.