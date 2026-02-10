RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,63 % und einem Kurs von 26,66EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.





So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +1,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer