RBC stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Sector Perform" belassen. Diese seien alles in allem besser gewesen als erwartet, schrieb Natalia Webster in ihrer ersten Reaktion am Dienstag. Der Hersteller von Medizintechnik habe mit dem Umsatz, dem bereinigten operativen Ergebnis (Ebita) und dem bereinigten Ergebnis je Aktie die Erwartungen übertroffen./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,63 % und einem Kurs von 26,66EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte