RBC stuft UBS AG auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für UBS mit einem Kursziel von 38 Franken auf "Outperform" belassen. Bei der schweizerischen Großbank zeigten einige Trends in die richtige Richtung, schrieb Anke Reingen am Dienstag. Dies könne im Verlauf des Jahres zu einer höheren Profitabilität und Aufwärtspotenzial für die Aktien sorgen./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / ESTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:15 / EST

Die UBS Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,68 % und einem Kurs von 37,09EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Anke Reingen

Analysiertes Unternehmen: UBS AG

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 38

Kursziel alt: 38

Währung: CHF

Zeitrahmen: N/A

