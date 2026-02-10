Wirtschaft
Dax startet mit leichten Verlusten - Fokus auf Konjunkturdaten
Foto: Frankfurter Börse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Dienstag mit leichten Verlusten in den Handelstag gestartet. Um 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.989 Punkten berechnet und damit 0,1 Prozent unter dem Schlussniveau von Vortag. An der Spitze der Kursliste rangierten Symrise und BASF, am Ende Siemens Energy und Allianz.
"Nach den Turbulenzen am Edelmetall- und Kryptowährungsmarkt fokussieren sich die Anleger nun wieder verstärkt auf Unternehmenszahlen und anstehende Konjunkturdaten", kommentierte Andreas Lipkow, Chef-Marktanalyst von CMC Markets. "Die Störfaktoren aus der vergangenen Woche nehmen ab, geopolitische Spannungen treten in den Hintergrund und die Volatilität am Aktienmarkt kehrt so langsam wieder in den normalen Bereich zurück. Die Finanzmärkte werden wieder handelbarer und erzeugen ein positiveres Investorenklima."
Weil der Datenkalender für Dienstag relativ leer ist, rücken die für Mittwoch anstehenden US-Arbeitsmarktdaten in den Vordergrund. "Speziell der Arbeitsmarkt in den USA hat zuletzt Anzeichen von Schwäche signalisiert und Befürchtungen einer Konjunkturabkühlung in den USA hervorgerufen", erklärte Lipkow. "Was diese angeht, könnten zumindest die heute Nachmittag anstehenden Einzelhandelsdaten aus den USA eine kleine Indikation geben."
Die europäische Gemeinschaftswährung war am Dienstagmorgen etwas schwächer: Ein Euro kostete 1,1905 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8400 Euro zu haben.
Der Ölpreis sank unterdessen leicht: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr deutscher Zeit 68,92 US-Dollar, das waren zwölf Cent oder 0,2 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Syrtakihans schrieb 02.02.26, 18:25
Ganz einfach: Neben der häufig angewandten Einziehung ohne GK-Herabsetzung ist auch eine solche mit GK-Herabsetzung möglich. Hierbei wird der Nennbetrag der eingezogenen Aktien mit dem GK und nur der übersteigende Teil mit den Rücklagen "verrechnet", während die Einziehung ohne GK-Herabsetzung komplett zulasten der Rücklagen geht.
Malecon schrieb 25.01.26, 11:12
Bild: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdCgRIMGdk2VAIKGzrfb_7nk26WLfC39iA6A9AM6A9k4KS2gA&s
DAX-Konzern vor Trendwende
• Der DAX-Konzern startet ein Aktienrückkaufprogramm und setzt auf Wachstum.
• Nach einem schwierigen Börsenjahr könnte nun die Trendwende eingeleitet sein.
Das Timing könnte genau richtig sein: Nachdem der Aktienkurs von Symrise tief gefallen war und nun zur Erholung ansetzt, greift das Unternehmen zu: Der Spezialist für Duft- und Geschmackstoffe kündigte vergangene Woche einen Rückkauf eigener Aktien in Höhe von bis zu 400 Millionen Euro an. Dies sei ein wichtiger Schritt, um Unternehmenswerte freizusetzen, erklärt der Vorstandsvorsitzende Jean-Yves Parisot. Das Programm läuft bis zum 31. Oktober 2026. Für Symrise ist es das erste in der Unternehmensgeschichte. Ziel ist die Rückführung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre.
Quelle: https://www.boerse-online.de/nachrichten/aktien/dax-konzern-vor-trendwende-jetzt-noch-guenstig-einsteigen-20394049.html
Profitjaegerx7x schrieb 13.01.26, 15:33
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
Daher sind nicht Cashwirksame Abschreibungen halt an sich wumpe außer ggf. für die Bilanzqualität. Das es nicht lief hat man ja in den Zahlen und der Beerttung gesehen.
