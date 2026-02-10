GOLDMAN SACHS stuft Evonik auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,90 % und einem Kurs von 15,80EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:38 Uhr) gehandelt.



