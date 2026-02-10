UBS stuft 1&1 auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 27,90 auf 27,60 Euro gekappt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein Kursziel für die Papiere der United-Internet-Tochter sei nach der Kursrally fast erreicht, schrieb Polo Tang am Montag zu seiner Neueinschätzung. Auf dem aktuellen Niveau preisten die Papiere des Mobilfunkers, von denen wegen des Großaktionärs nur wenige frei handelbar sind, bereits einen höheren Cashflow infolge geringerer Investitionen in den Netzaufbau ein. Die Branchenkonsolidierung in Deutschland bleibe aber eine Option. Im "M&A-Optimalfall" hält er 41,70 Euro je Aktie für möglich. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der spanische Telefonkonzern Telefonica, der in Deutschland mit O2 vertreten ist, sein Verhältnis zu 1&1 verbessern will. Langfristig könnte in Madrid auch eine Übernahme von 1&1 erwogen werden./rob/ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:19 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die 1&1 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,11 % und einem Kurs von 25,05EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:22 Uhr) gehandelt.