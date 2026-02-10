BARCLAYS stuft Kering auf 'Underweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,89 % und einem Kurs von 288,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Carole Madjo
Analysiertes Unternehmen: Kering
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 245
Kursziel alt: 245
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
