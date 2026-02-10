BARCLAYS stuft Kering auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Kering nach Zahlen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 245 Euro belassen. Der Umsatz des Luxusgüterkonzerns sei im vierten Quartal etwas höher als vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Carole Madjo in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/misVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:13 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Kering Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,89 % und einem Kurs von 288,7EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Carole Madjo

Analysiertes Unternehmen: Kering

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 245

Kursziel alt: 245

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



