China hat zum 1. Januar 2026 ein neues Exportsystem für Silber eingeführt. Es soll zunächst bis zum 31. Dezember 2026 gelten. (Wir berichteten.) Doch zu erwarten ist, dass diese Regelung verlängert wird, wenn sie den von der Regierung in Peking gewünschten Erfolg zeigt. Und sobald man etwas tiefer in die „technischen“ Aspekte dieser Neuregelung eintaucht, wird schnell deutlich, dass der strategische Erfolg dieser Maßnahme so sicher ist, wie das Amen in der Kirche.

Für China und auch für den gesamten Rest der Welt geht es an dieser Stelle um sehr viel, denn das Reich der Mitte hat in den letzten beiden Jahrzehnten nicht nur riesige Kapazitäten für die Raffination von Silber aufgebaut, sondern durch geschickte Verträge mit den Silberproduzenten auch dafür gesorgt, dass diese Kapazitäten ausgelastet sind.



Lesen Sie hier den kompletten Artikel:

Silber unter Kontrolle: Chinas Exportregeln 2026 könnten den Markt neu ordnen

