MTU-(Turbo)-Calls mit hohen Chancen bei Erreichen des alten Hochs

Wenn sich die positiven Einschätzungen der Experten von Jefferies & Company erfüllen, die die MTU Aero Engines-Aktie nach einer Auswertung von Ausfallzeiten von Flugzeugen mit GTF-Triebwerken, die von MTU für den Antrieb von Airbus-Flugzeugen konzipiert werden, mit einem Kursziel von 500 Euro zum Kauf empfehlen, dann könnte es mit dem Aktienkurs weiter aufwärts gehen. Mit Long-Hebelprodukten können Anleger bereits dann hohe Renditen erzielen, wenn die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel zumindest das alte Hoch erreichen kann.

Nachdem es mit der MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) nach ihrem Hoch vom 9.10.25 bei 399,50 Euro bis Anfang Dezember 2025 auf bis zu 338,20 Euro nach unten gegangen war, näherte sich der Aktienkurs am Anfang des Jahres 2026 wieder dem Hoch an. In weiterer Folge gab der Aktienkurs bis Anfang Februar allerdings wieder auf 370 Euro nach, um sich danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 381 Euro zu erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 390 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 390 Euro, Bewertungstag 18.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1ZTD4, wurde beim MTU-Aktienkurs von 380,80 Euro mit 2,37 – 2,39 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 399,50 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 3,09 Euro (+29 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 361,087 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 361,087 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MN0J0K2, wurde beim MTU-Kurs von 380,80 Euro mit 2,19 – 2,20 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 399,50 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,84 Euro (+75 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 350,83 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 350,83 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PK5XEA1, wurde beim MTU-Kurs von 380,80 Euro mit 3,15 – 3,16 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 399,50 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 4,86 Euro (+54 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.