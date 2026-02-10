DeFi Technologies lanciert den DEFT Valour Investment Opportunity Index

Eine regulierte, kapitalbasierte Benchmark, die zukunftsorientierte Einblicke in die Märkte für digitale Vermögenswerte liefert

TORONTO, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), heute die Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index bekannt gegeben haben, einem institutionellen Benchmark, der zeigen soll, wie reguliertes Kapital auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verteilt ist.

Der Index bietet einen zukunftsorientierten Überblick über die Positionierung, Stimmung und Kapitalrotation von Anlegern, indem er die tatsächlichen Ströme über die regulierte ETP-Plattform von Valour verfolgt und dabei eine Signalqualität und Markteffizienz liefert, die mit herkömmlichen Krypto-Datenquellen nicht erreichbar ist.

Kapitalallokation in Marktinformationen umwandeln

Kryptomärkte generieren riesige Datenmengen, doch ein Großteil davon ist fragmentiert, unübersichtlich und rückwärtsgerichtet. Preise, On-Chain-Kennzahlen und Handelsvolumina erklären oft erst nachträglich die Marktbewegungen und spiegeln selten wider, wie institutionelles Kapital in Echtzeit positioniert ist.