    DeFi Technologies lanciert den DEFT Valour Investment Opportunity Index

    DeFi Technologies lanciert den DEFT Valour Investment Opportunity Index
    Foto: adobe.stock.com

    Eine regulierte, kapitalbasierte Benchmark, die zukunftsorientierte Einblicke in die Märkte für digitale Vermögenswerte liefert

    • DeFi Technologies (über Valour) lancierte den DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index, ein institutioneller Referenzwert, der anhand der tatsächlichen Kapitalflüsse über die ETP-Plattform von Valour nachverfolgt, wie reguliertes Anlegerkapital auf digitale Vermögenswerte verteilt wird.
    • Der Index wurde entwickelt, um eine höhere „Signalqualität" als typische Kryptodaten zu liefern, indem er sich auf eine konsistente, regulierte Produktstruktur und -ausführung stützt und wöchentlich aktualisiert wird, um Veränderungen im verwalteten Vermögen und den Kapitalflüssen der 50 wichtigsten Vermögenswerte im Ökosystem von Valour widerzuspiegeln.
    • Über das Benchmarking hinaus positioniert sich DVIO als umfassendere Informations- und Handelsplattform, die wiederkehrende Analysen (wöchentliche/monatliche Berichte, Stimmungs- und Altcoin-Barometer, Watchlist-Signale) sowie zukünftige lizenzierte/indexgebundene Produkte und Tools bereitstellt.

    TORONTO, 10. Februar 2026 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (Nasdaq: DEFT) (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B), ein Finanztechnologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung („DeFi") schließt, freut sich bekannt zu geben, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten („ETPs"), heute die Einführung des DEFT Valour Investment Opportunity (DVIO) Index bekannt gegeben haben, einem institutionellen Benchmark, der zeigen soll, wie reguliertes Kapital auf dem Markt für digitale Vermögenswerte verteilt ist.

    DeFi Technologies Logo

    Der Index bietet einen zukunftsorientierten Überblick über die Positionierung, Stimmung und Kapitalrotation von Anlegern, indem er die tatsächlichen Ströme über die regulierte ETP-Plattform von Valour verfolgt und dabei eine Signalqualität und Markteffizienz liefert, die mit herkömmlichen Krypto-Datenquellen nicht erreichbar ist.

    Kapitalallokation in Marktinformationen umwandeln

    Kryptomärkte generieren riesige Datenmengen, doch ein Großteil davon ist fragmentiert, unübersichtlich und rückwärtsgerichtet. Preise, On-Chain-Kennzahlen und Handelsvolumina erklären oft erst nachträglich die Marktbewegungen und spiegeln selten wider, wie institutionelles Kapital in Echtzeit positioniert ist.

