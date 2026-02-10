BARCLAYS stuft Teamviewer auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Teamviewer mit einem Kursziel von 8,50 Euro auf "Overweight" belassen. Der Ausblick des Software-Unternehmens auf 2026 sei vorsichtig ausgefallen, schrieb Alice Jennings am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:29 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,18 % und einem Kurs von 5,545EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 09:45 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Alice Jennings

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 8,50

Kursziel alt: 8,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



