DroneShield zündet Manager-Bombe – Aktie zieht nach Horrorwoche wieder an

Die Verpflichtung kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. DroneShield steckt mitten in einer Phase, in der die Nachfrage aus Europa und den USA stark steigt. Regierungen, Verteidigungsbehörden und Betreiber kritischer Anlagen wollen ihre Systeme gegen Drohnenangriffe absichern – ein Trend, der die Auftragsbücher zuletzt sichtbar gefüllt hat. Parallel hat DroneShield seine Produktionskapazitäten im australischen Alexandria deutlich erweitert, um mit dem Tempo mithalten zu können.

DroneShield versucht nach den heftigen Ausschlägen der Vorwoche, wieder Boden gutzumachen – und setzt dafür auf einen Schwergewicht-Manager. Das Unternehmen hat Michael Powell zum Chief Operating Officer ernannt, einen Branchenveteranen, der seit über 25 Jahren Rüstungs-, Infrastruktur- und Hightech-Projekte führt. Powell war zuvor in leitenden Positionen bei Thales Australia und Knorr-Bremse verantwortlich für internationale Teams, große Produktionsketten und operative Programme im Bereich mehrerer hundert Millionen Dollar.

Genau hier setzt Powell an: Er soll Fertigung, Logistik, Ingenieurwesen und Service enger verzahnen, damit das Unternehmen nicht nur neue Kunden gewinnt, sondern sie auch zuverlässig bedienen kann. CEO Oleg Vornik betont, Powell werde dafür sorgen, dass DroneShield "diszipliniert, resilient und mit konsequenter Kundenorientierung" weiterwachse. Die Botschaft ist klar: DroneShield will den Schritt vom schnellen Technologielieferanten zu einem stabilen Industriepartner schaffen, der in großen Verteidigungsprogrammen dauerhaft mitspielt.

An der Börse kam die Personalie nach den starken Ausschlägen der Vorwoche gut an. Die Aktie legte am Dienstag um 7,30 Prozent auf 3,38 australische Dollar zu und baute damit die Erholung vom Vortag aus. Das hohe Handelsvolumen zeigt, wie intensiv der Markt um eine neue Richtung ringt. Kurzfristig richtet sich der Blick nun auf die Zone um die 20-Tagelinie bei etwa 3,9 AUD, die als erste ernsthafte Hürde für eine nachhaltige Trendwende gilt.

Auch wenn die Ernennung keinen fundamentalen Durchbruch ersetzt, sendet sie ein Signal: DroneShield arbeitet aktiv daran, seine Strukturen an das internationale Wachstum anzupassen. Bis neue Zahlen kommen, bleibt die Aktie volatil. Doch Powells Verpflichtung deutet an, wohin die Reise gehen soll – weg vom Start-up-Status, hin zu einem globalen Rüstungspartner mit industriellem Rückgrat.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



