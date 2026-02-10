Verlustlawine rollt – 9,3 Millionen Bitcoins unter Wasser

Bitcoin steckt nach der jüngsten Crash-Woche weiter in einer angespannten Phase und pendelt unter der Marke von 70.000 US-Dollar. Der Kurs war zuvor auf 63.000 US-Dollar gefallen – den tiefsten Stand seit Oktober 2024 –, bevor eine technische Erholung einsetzte. Trotz des Rückschlags bewertet Bernstein-Analyst Gautam Chhugani die Situation deutlich milder. In einer Mitteilung vom 9. Februar sprach er davon, dass "die Bitcoin-Baisse so schwach wie nie zuvor ist" und bestätigte sein Kursziel von 150.000 US-Dollar bis 2026. Für ihn handelt es sich nicht um einen strukturellen Zusammenbruch, sondern um "eine Vertrauenskrise". Er betonte: "Nichts ist kaputt gegangen, es werden keine Leichen aus dem Keller kommen."

Chhugani verweist dabei auf die Stabilität des Ökosystems: Weder habe es Bilanzausfälle wie Mt. Gox, Terra oder FTX gegeben, noch sei die Marktstruktur beschädigt. Selbst die Spot-ETFs verzeichneten in der Crash-Woche lediglich Abflüsse von rund 7 Prozent, während der Bitcoin-Kurs zeitweise um 50 Prozent korrigierte. Auch die jüngsten Liquidationen deuten auf eine leichte Entspannung hin: Laut CoinGlass fielen sie binnen 24 Stunden auf 344 Millionen US-Dollar – ein deutlicher Rückgang gegenüber den massiven 2,42 Milliarden US-Dollar am 6. Februar.