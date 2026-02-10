    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCoca-Cola AktievorwärtsNachrichten zu Coca-Cola

    Getränkeriese

    3497 Aufrufe 3497 0 Kommentare 0 Kommentare

    Coca-Cola: Die eine Zahl im Quartalsbericht, die Anleger jetzt nervös macht!

    Umsatz rauf, Gewinn je Aktie rauf – und trotzdem bricht das operative Ergebnis ein. Was hinter dem 960-Mio.-Dollar-Schock steckt und was Coca-Cola für 2026 verspricht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Umsatz und Gewinn steigen, operatives Ergebnis bricht.
    • 960-Mio.-Dollar-Wertminderung belastet Ergebnis stark.
    • 2026: Coca-Cola verspricht Wachstum und hohe Dividende.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Getränkeriese - Coca-Cola: Die eine Zahl im Quartalsbericht, die Anleger jetzt nervös macht!
    Foto: Andreas Arnold/dpa

    Auf den ersten Blick liest sich das neue Zahlenpaket von Coca-Cola wie ein Lehrbuchbeispiel für Stabilität: Im vierten Quartal stiegen die Erlöse auf 11,8 Milliarden US-Dollar (+2 Prozent), organisch sogar um 5 Prozent. Auch der Absatz stieg leicht – das weltweite Absatzvolumen legte um 1 Prozent zu. Beim Gewinn je Aktie meldet der Getränke-Riese ebenfalls Wachstum: 0,53 Dollar (+4 Prozent), bereinigt 0,58 Dollar (+6 Prozent).

    Doch dann kommt die Zahl, die vielen Anlegern den Atem stocken lässt: Das operative Ergebnis rutschte im Quartal um 32 Prozent ab. Wie passt das zusammen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Coca-Cola!
    Long
    70,21€
    Basispreis
    0,41
    Ask
    × 14,07
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    80,44€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 13,76
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der Knackpunkt liegt nicht im Kerngeschäft, sondern in einem Sondereffekt: Coca-Cola verbuchte eine nicht zahlungswirksame Wertminderung von 960 Millionen US-Dollar auf die Marke BODYARMOR. Hinzu kam Gegenwind durch Wechselkurse. Bereinigt und währungsneutral zeigt sich ein ganz anderes Bild: Das vergleichbare operative Ergebnis legte um 13 Prozent zu, getragen von organischem Wachstum und strikter Kostenkontrolle.

    Auch der Blick aufs Gesamtjahr 2025 liefert ein zweigeteiltes Signal: Der Umsatz stieg auf 47,9 Milliarden US-Dollar (+2 Prozent), organisch +5 Prozent. Der Gewinn je Aktie sprang auf 3,04 US-Dollar (+23 Prozent), bereinigt lag er bei 3,00 US-Dollar (+4 Prozent). Beim Cashflow fällt eine weitere "versteckte" Story auf: Der operative Cashflow betrug 7,4 Milliarden US-Dollar, der freie Cashflow 5,3 Milliarden US-Dollar – gedrückt durch eine große Zahlung rund um Fairlife. Ohne diesen Effekt läge der freie Cashflow bei 11,4 Milliarden US-Dollar.

    Und jetzt? Coca-Cola liefert gleich die nächste Vorlage für Spekulationen. Für das Jahr 2026 stellt das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum von 4 bis 5 Prozent in Aussicht. Beim bereinigten Gewinn je Aktie peilt der Konzern ein Plus von 7 bis 8 Prozent an, beim freien Cashflow sind es rund 12,2 Milliarden US-Dollar. Hinzu kommen Dividenden (2025: 8,8 Milliarden US-Dollar zum 63. Mal in Folge erhöht) sowie eine verbleibende Aktienrückkauf-Ermächtigung von rund 5,2 Milliarden US-Dollar.

    Die entscheidende Frage für Anleger lautet somit: War das Quartal wirklich ein Warnsignal – oder hat lediglich der "BODYARMOR-Schock" das Bild verzerrt?

    Im vorbörslichen Handel an der Nasdaq gab die Coca-Cola-Aktie zeitweise um mehr als drei Prozent nach und fiel auf 75,50 US-Dollar je Anteilsschein. 

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Coca-Cola Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,08 % und einem Kurs von 62,76EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 13:16 Uhr) gehandelt.



    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Getränkeriese Coca-Cola: Die eine Zahl im Quartalsbericht, die Anleger jetzt nervös macht! Umsatz rauf, Gewinn je Aktie rauf – und trotzdem bricht das operative Ergebnis ein. Was hinter dem 960-Mio.-Dollar-Schock steckt und was Coca-Cola für 2026 verspricht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     