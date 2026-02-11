    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMcDonald's AktievorwärtsNachrichten zu McDonald's

    Frische Zahlen von: McDonald's, Kraft Heinz, T-Mobile US und Thyssenkrupp Nucera

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Christoph Schmidt/dpa

    Unternehmenstermine

    06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Jahreszahlen
    06:30 Uhr, Schweiz: SGS, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Q1-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)
    07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q3-Zahlen
    07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
    07:30 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Jahreszahlen
    13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q4-Zahlen
    13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
    13:35 Uhr, USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)
    17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Jahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
    19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Jahreszahlen

    Konjunkturdaten

    02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 1/26
    02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 1/26
    10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 12/25
    12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 01/26
    14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 1/26
    16:30 Uhr, Russland: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 12/25


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 11.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    01:01GroßbritannienGBRBRC Like-For-Like Retail Sales (YoY)
    09:45GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Mann spricht
    13:15GroßbritannienGBRBoE's Governor Bailey speech
    14:40USAUSAFed-Mitglied Hammack spricht
    16:00USAUSAFed's Chair Powell testifies
    18:00Euro ZoneEUREZB-Mitglied Schnabel spricht
    21:30USAUSAFed-Mitglied Bowman spricht
    21:30USAUSAFed's Williams speech
    alle Termine anzeigen »


    20 im Artikel enthaltene Werte
