Ihre wichtigsten Termine
Frische Zahlen von: McDonald's, Kraft Heinz, T-Mobile US und Thyssenkrupp Nucera
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Unternehmenstermine
06:00 Uhr, Norwegen: Aker ASA, Jahreszahlen
06:30 Uhr, Schweiz: SGS, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Commerzbank, Jahreszahlen (9.00 Analystencall, 10.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens Energy, Q1-Zahlen (8.30 Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: Schott Pharma AG & Co KGaA, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: TKMS, Q1-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp Nucera, Q1-Zahlen (9.00 Pk und Analystencall)
07:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: ABN Amro, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Randstad, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Niederlande: Heineken, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Österreich: Bawag Group, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Frankreich: Rexel, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Österreich: Voestalpine, Q3-Zahlen
07:30 Uhr, Deutschland: Douglas, Q1-Zahlen (detailliert) (11.00 Analystencall)
07:30 Uhr, Frankreich: Totalenergies, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Dassault Systemes, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Norwegen: Storebrand, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Niederlande: Ahold Delhaize, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Norwegen: Yara, Jahreszahlen
13:00 Uhr, USA: McDonald's, Q4-Zahlen
13:00 Uhr, USA: Kraft Heinz, Q4-Zahlen
13:35 Uhr, USA: T-Mobile US, Q4-Zahlen (14.30 Uhr Capital Markets Day Update)
17:45 Uhr, Frankreich: Michelin, Jahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: EssilorLuxottica, Jahreszahlen
19:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Jahreszahlen
Konjunkturdaten
02:30 Uhr, China: Erzeugerpreise 1/26
02:30 Uhr, China: Verbraucherpreise 1/26
10:00 Uhr, Italien: Industrieproduktion 12/25
12:00 Uhr, Portugal: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
14:00 Uhr, Ungarn: Zentralbank, Zinsentscheid
14:30 Uhr, USA: Arbeitsmarktbericht 01/26
14:30 Uhr, USA: Realeinkommen 1/26
16:30 Uhr, Russland: EIA Ölbericht (Woche)
17:00 Uhr, Russland: Arbeitslosenquote 12/25
Wirtschafts- und Börsentermine vom Dienstag, 11.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 01:01 GBR BRC Like-For-Like Retail Sales (YoY) 09:45 GBR BoE-Mitglied Mann spricht 13:15 GBR BoE's Governor Bailey speech 14:40 USA Fed-Mitglied Hammack spricht 16:00 USA Fed's Chair Powell testifies 18:00 EUR EZB-Mitglied Schnabel spricht 21:30 USA Fed-Mitglied Bowman spricht 21:30 USA Fed's Williams speech
Webinare
|Zeit
|Thema
|08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
|14:15
|Webinar
|WH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
|16:00
|Webinar
|WH SelfInvest: 2 Top Lösungen für transparentes Investieren
|18:30
|Webinar
|HSBC: Gold & Silber im Fokus - Praxistipps zum Einsatz von Derivaten
|12.02. 08:25
|Webinar
|TradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
Bleiben Sie mit wallstreetONLINE informiert!
Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin