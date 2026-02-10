Börsen Start Update
Börsenstart Europa - 10.02. - FTSE Athex 20 stark +2,62 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.
Der DAX steht aktuell (09:59:52) bei 25.002,53 PKT und fällt um -0,08 %.
Top-Werte: Symrise +6,17 %, BASF +3,17 %, Brenntag +2,29 %
Flop-Werte: Allianz -1,95 %, Infineon Technologies -1,26 %, Siemens Energy -1,19 %
Der MDAX steht bei 31.863,95 PKT und verliert bisher -0,31 %.
Top-Werte: Lanxess +7,28 %, AIXTRON +7,04 %, Evonik Industries +5,43 %
Flop-Werte: TUI -8,58 %, TeamViewer -6,81 %, IONOS Group -6,29 %
Der TecDAX steht aktuell (09:59:55) bei 3.625,11 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: AIXTRON +7,04 %, Eckert & Ziegler +2,49 %, SMA Solar Technology +2,16 %
Flop-Werte: TeamViewer -6,81 %, IONOS Group -6,29 %, 1&1 -3,97 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 6.059,83 PKT und fällt um -0,02 %.
Top-Werte: BASF +3,17 %, Hermes International +2,22 %, Adyen Parts Sociales +1,59 %
Flop-Werte: AXA -3,02 %, Prosus Registered (N) -2,51 %, Wolters Kluwer -2,03 %
Der ATX bewegt sich bei 5.755,15 PKT und steigt um +0,11 %.
Top-Werte: Wienerberger +2,09 %, Lenzing +1,77 %, OMV +1,14 %
Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,05 %, AT & S Austria Technologie & Systemtechnik -1,89 %, UNIQA Insurance Group -1,55 %
Der SMI bewegt sich bei 13.534,65 PKT und steigt um +0,19 %.
Top-Werte: Lonza Group +1,41 %, CIE Financiere Richemont +1,33 %, Roche Holding +0,98 %
Flop-Werte: Zurich Insurance Group -1,83 %, Swiss Re -0,99 %, Swiss Life Holding -0,73 %
Der CAC 40 steht bei 8.344,97 PKT und gewinnt bisher +0,16 %.
Top-Werte: Kering +10,92 %, Stellantis +2,71 %, Hermes International +2,22 %
Flop-Werte: AXA -3,02 %, Eiffage -2,91 %, Accor -1,13 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:53:23) bei 3.141,00 PKT und steigt um +0,17 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +1,79 %, AstraZeneca +1,55 %, H & M Hennes & Mauritz (B) +0,71 %
Flop-Werte: SSAB Registered (A) -1,11 %, Telia Company -0,44 %, Telefon L.M.Ericsson (B) -0,34 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.870,00 PKT und gewinnt bisher +2,62 %.
Top-Werte: Coca-Cola HBC +3,16 %, Public Power +1,05 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,84 %
Flop-Werte: Piraeus Port Authority -0,82 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -0,62 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -0,34 %
