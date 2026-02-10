Neotech Metals gibt die Aktien von VR Resources aus dem Treuhandkonto frei und erhält Mittel aus der Ausübung von Warrants

Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2026 / IRW-Press / Neotech Metals Corp. (CSE: NTMC | OTC: NTMFF | FWB: V690) („Neotech” oder „das Unternehmen”) gibt bekannt, dass es die in der Absichtserklärung (Letter of Intent, „LOI“) vom 12. Februar 2024 zwischen dem Unternehmen und VR Resources Ltd. („VR“) festgelegten Treuhandbedingungen in Bezug auf die Hecla-Kilmer-Liegenschaft („H/K“) geändert hat, sodass alle an VR gemäß dem LOI ausgegebenen Aktien, die der bisherigen vertraglichen Treuhandvereinbarung unterlagen, nun freigegeben werden und ab sofort frei handelbar sind. Damit wird die zuvor festgelegte 30-monatige Treuhandfreigabefrist ersetzt.

Das Unternehmen freut sich außerdem bekannt zu geben, dass es 133.500 CAD aus der Ausübung von Optionsscheinen erhalten hat.

Update zum Bohrprogramm 2025 bei Hecla-Kilmer

Neotech Metals hat im letzten Jahr erfolgreich Bohrungen von etwa 8.000 Metern bei H/K abgeschlossen und darüber hinaus etwa 1.900 Meter an Kernbohrungen, die vom früheren Eigentümer VR Resources Ltd. zwischen 2020 und 2023 durchgeführt worden waren, für die gesamte Seltenerdmetallreihe neu protokolliert und neu untersucht. Diese Ergebnisse werden in die erste Ressourcenschätzung („MRE“) integriert werden, die für 2026 erwartet wird.

Die Untersuchungen aller Proben sind derzeit noch ausstehend und werden nach Abschluss veröffentlicht.

