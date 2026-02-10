    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für...

    • Andreas Schirk zum Co-Vorsitzenden der AMLA gewählt.
    • Ausschuss entwickelt Standards für Finanzinstitute.
    • FMA setzt auf Geldwäscheprävention und Aufsicht.
    APA ots news: FMA stellt Co-Vorsitzenden des Ausschusses für Sektorstandards der EU-Geldwäschebehörde AMLA

    FMA-Abteilungsleiter Andreas Schirk vom Verwaltungsrat einstimmig gewählt

    Wien (APA-ots) - Der Verwaltungsrat der europäischen Behörde zur Bekämpfung von
    Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (Anti-Money Laundering Authority, AMLA) hat Andreas Schirk, als Abteilungsleiter in der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zuständig für Anti- Geldwäsche, -Terrorismusfinanzierung und Sanktionenaufsicht, einstimmig zum Co-Vorsitzenden des neu eingerichteten Ausschusses für Sektorstandards (Internal Committee on Private Sector Standards) gewählt. Das Gremium - einer von zwei neu geschaffenen Ausschüssen der AMLA - wird gemeinsam von Schirk und Rikke Louise Ørum Petersen ( Mitglied des AMLA-Direktoriums) geleitet. Die Bestellung gilt für zwei Jahre.
    Der Ausschuss entwickelt harmonisierte Anforderungen und Risikoindikatoren für Finanzinstitute und Verpflichtete aus dem Nicht -Finanzsektor. Er trägt zur Gestaltung der künftigen
    Aufsichtsarchitektur bei und stellt sicher, dass nationale Expertise frühzeitig in die Standardentwicklung einfließt.
    Die Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sowie die Aufsicht über Finanzsanktionen sind zentrale Säulen der Strategie der FMA für einen sauberen Finanzplatz Österreich. Mitglied des AMLA- Verwaltungsrats ist als Vertreterin der FMA die Leiterin des Bereichs "Integrierte Aufsicht und Innovation", Katharina Muther-Pradler. Als AMLA-Pionierin arbeitet bereits seit einem Jahr die FMA-Expertin Elfriede Taurua am Aufbau dieser neuen EU-Behörde mit.

    Mehr Informationen zur AMLA: https://www.amla.europa.eu/ Informationen zu Geldwäscheprävention bei der FMA:
    https://www.fma.gv.at/querschnittsthemen/geldwaescherei-und- terrorismusfinanzierung/

    Rückfragehinweis:
    FMA-Mediensprecher
    Boris Gröndahl
    Telefon: +43 1 24959-6010 / +43 676 8824 9995
    E-Mail: boris.groendahl@fma.gv.at

    Digitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/694/aom

    *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***

    OTS0046 2026-02-10/10:01





