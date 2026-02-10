ANALYSE-FLASH
Goldman dreht Evonik von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 18 Euro
- Goldman Sachs hebt Evonik-Kursziel auf 18 Euro an.
- Einstufung von "Sell" auf "Buy" geändert.
- Analystin sieht Anzeichen für Wirtschaftsbelebung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 11,60 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung der Aktien von "Sell" auf "Buy" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei Evonik setzt sie auf höhere Geschäftsdynamik und sieht die Belastung durch die Dividendenkürzung nach geschaffenen Fakten vom Tisch./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie
Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,97 % und einem Kurs von 15,81 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +20,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,02 %.
Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..
Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8800 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -30,34 %/+26,66 % bedeutet.
- "Zukünftige Ausschüttungen sollen zwischen 40 und 60 Prozent des bereinigten Konzernergebnisses liegen."
- "Für das Geschäftsjahr 2025 wird eine Dividende von 1,00 € je Aktie vorgeschlagen, was einer Dividendenrendite von etwa 7 Prozent entspricht."
Für dieses Jahr noch....danach wird wohl einiges weniger werden....den wirtschaftliche Lage spitzt sich weiter zu...auch eine Evonik leidet......und diese neue Dividendenstrategie kommt ja nicht ohne Not....auch die "Stiftung" wird es unterstützen