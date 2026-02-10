Goldman dreht Evonik von 'Sell' auf 'Buy' - Ziel 18 Euro

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Evonik Industries Aktie

Die Evonik Industries Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,97 % und einem Kurs von 15,81 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Evonik Industries Aktie um +20,02 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,02 %.

Die Marktkapitalisierung von Evonik Industries bezifferte sich zuletzt auf 7,35 Mrd..

Evonik Industries zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 7,8800 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 15,143EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 11,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 20,000EUR was eine Bandbreite von -30,34 %/+26,66 % bedeutet.