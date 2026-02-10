    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCommerzbank AktievorwärtsNachrichten zu Commerzbank
    Mehr Menschen setzen bei Altersvorsorge auf Wertpapiere

    Für Sie zusammengefasst
    • Anleger investieren mehr in Fonds, Rekordjahr 2025
    • 4.851 Mrd. Euro verwaltet, 8,5% Wachstum jährlich
    • Rentenreform: Kapitaldeckung für Altersvorsorge nötig
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger haben im dritten Jahr in Folge mehr Geld in Fonds gesteckt und der Branche in Deutschland ein weiteres Rekordjahr beschert. 4.851 Milliarden Euro verwalteten Fondsgesellschaften hierzulande Ende 2025. Das waren - auch dank Kursgewinnen - rund 8,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie der Branchenverband BVI mitteilte.

    Fast die Hälfte der gewaltigen Summe steckt in Spezialfonds, in die institutionelle Investoren wie Versicherer und Pensionskassen anlegen. Aber auch Privatleute investierten frische Gelder in Aktienfonds und ETFs. "Die Fondsbranche verbuchte bei Publikumsfonds das beste Neugeschäft seit 2021", bilanzierte der Präsident des Bundesverbandes Investment und Asset Management (BVI), Matthias Liermann.

    Publikumsfonds, die sich an breitere Anlegerschichten richten, sammelten unter dem Strich 86 Milliarden Euro neue Gelder ein. 2026 habe sich dieser Trend mit einem positiven Jahresstart fortgesetzt, schilderte der Verband mit Sitz in Frankfurt. Liermanns Fazit: "Immer mehr Menschen erkennen, dass Wertpapiere ein zentraler Baustein für den Vermögensaufbau und die Altersvorsorge sind."

    Altersvorsorge mit Hilfe der Börse

    Auch bei der Reform des Rentensystems fordert die Branche mehr Offenheit für die Finanzmärkte. BVI-Hauptgeschäftsführer Thomas Richter sagt: "In der gesetzlichen Rente ist der Einstieg in die Kapitaldeckung notwendig, um die wachsende Abhängigkeit des Rentensystems von Steuerzuschüssen mittelfristig zu verringern."

    Bundeskanzler Friedrich Merz hatte jüngst beim Neujahrsempfang der Deutsche Börse einen "Paradigmenwechsel" in der deutschen Rentenpolitik angekündigt: "Die gesetzliche Rentenversicherung wird bleiben. Aber sie wird eben nur ein Baustein eines neuen Gesamtversorgungsniveaus werden, in dem die private Altersvorsorge und die betriebliche Altersversorgung eine wesentlich größere Rolle spielen werden als bisher", sagte der CDU-Chef.

    "Wir haben es im Koalitionsvertrag bereits beschlossen und wir werden daraus eine vernünftige Reform im Laufe des Jahres machen, die genau an dieser Stelle ansetzt, nämlich eine Stärkung der kapitalgedeckten privaten und betrieblichen Altersversorgung", hatte Merz gesagt./ben/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,83 % und einem Kurs von 380,2 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:08 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,24 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,33 %/+21,53 % bedeutet.




