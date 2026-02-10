    StartseitevorwärtsAktienvorwärts1&1 AktievorwärtsNachrichten zu 1&1

    ANALYSE-FLASH

    UBS senkt 1&1 auf 'Neutral' - Kursziel 27,60 Euro fast erreicht

    • UBS senkt Kursziel für 1&1 auf 27,60 Euro.
    • Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft.
    • M&A-Optionen und Übernahme durch Telefonica möglich.
    ANALYSE-FLASH - UBS senkt 1&1 auf 'Neutral' - Kursziel 27,60 Euro fast erreicht
    ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für 1&1 von 27,90 auf 27,60 Euro gekappt und die Aktien von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Sein Kursziel für die Papiere der United-Internet-Tochter sei nach der Kursrally fast erreicht, schrieb Polo Tang am Montag zu seiner Neueinschätzung. Auf dem aktuellen Niveau preisten die Papiere des Mobilfunkers, von denen wegen des Großaktionärs nur wenige frei handelbar sind, bereits einen höheren Cashflow infolge geringerer Investitionen in den Netzaufbau ein. Die Branchenkonsolidierung in Deutschland bleibe aber eine Option. Im "M&A-Optimalfall" hält er 41,70 Euro je Aktie für möglich. Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der spanische Telefonkonzern Telefonica, der in Deutschland mit O2 vertreten ist, sein Verhältnis zu 1&1 verbessern will. Langfristig könnte in Madrid auch eine Übernahme von 1&1 erwogen werden./rob/ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 13:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur United Internet Aktie

    Die United Internet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,41 % und einem Kurs von 25,50 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der United Internet Aktie um -9,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von United Internet bezifferte sich zuletzt auf 5,13 Mrd..

    United Internet zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4400 %.

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 32,20EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 25,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -6,37 %/+31,09 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: UBS
    Kursziel: 27,60 Euro

