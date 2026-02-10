AKTIE IM FOKUS
BP unter Druck - Quartalsbericht mit 'bitteren Pillen'
- BP-Aktien fallen um 5,5% auf 451 Pence.
- Widerstand bei 480 Pence erneut nicht überwunden.
- Enttäuschungen bei Ergebnissen und Aktienrückkauf.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Aktien von BP haben am Dienstag im frühen Handel geschwächelt. Zuletzt fiel das Schwergewicht auf dem Energiesektor um rund fünfeinhalb Prozent auf 451 Pence. Die Aktie prallte damit erneut von dem Widerstandsbereich um 480 Pence ab, an dem sie zuletzt im November gescheitert war. Die Analysten der Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown sprachen von "bitteren Pillen" im Rahmen des Berichts für das vierte Quartal.
Ergebnisskennziffern wie Umsatz und operatives Ergebnis seien angesichts des schwachen Umfelds zwar solide ausgefallen, aber es gebe eine Reihe von Enttäuschungen. So belaste der ausgesetzte Aktienrückkauf. Zudem habe der Ölkonzern zuvor schon Abschreibungen auf den Bereich Erneuerbaren Energien vorgenommen.
BP habe offensichtlich Probleme, seine Expertise in diesem Bereich zu erhöhen. So sei bisher kein Joint-Venture-Partner für das Solargeschäft gefunden worden. Bedenken gebe es bei den Investoren auch, inwieweit die geplanten Investitionen in die Öl- und Gasförderung den Wert der Aktie belasten könnten./mf/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,94 % und einem Kurs von 5,211 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,90 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 80,00 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -22,85 %/-3,57 % bedeutet.
liest sich doch ganz gut... Abschreibungen auf Erneuerbaren Kram waren ja zu erwarten, Schuldenabbau geht gut voran, Aktien werden zurückgekauft und es gibt eine vergleichsweise hohe Dividende... ich kaufe unter 5€ immer mal wieder kleine Posis zu...