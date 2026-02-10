Inverite nimmt an der Automotive Finance Canada 2026 von CLA teil, während sich der Branchenfokus zunehmend auf Betrug, digitale Genehmigungsprozesse und stärkere Risikosignale richtet

VANCOUVER, B.C., 10. Februar 2026 / IRW-Press / Inverite Insights Inc. („Inverite“) (CSE: INVR) (OTC: INVRD) (FWB: 2V0), ein kanadisches Risikoinfrastrukturunternehmen, das Finanzdaten und Entscheidungssignale in Echtzeit bereitstellt und auf Echtzeit-Bankverifizierungen, Einkommens- und Erschwinglichkeitsanalysen sowie KI-gestützte Risikomodellierungs- und Betrugspräventionslösungen spezialisiert ist, wird am 10. Februar 2026 in Toronto an der Konferenz Automotive Finance Canada 2026 der Canadian Lenders Association („CLA“) teilnehmen.

Automotive Finance Canada ist eine nationale Veranstaltung, die Kreditgeber, Versicherer und Technologieanbieter aus dem gesamten Ökosystem der Automobilfinanzierung zusammenbringt. Im Mittelpunkt stehen dabei Branchenthemen wie Betrug, digitale Transformation, regulatorische Hindernisse und das sich wandelnde Online-Verhalten der Verbraucher.

„Im Bereich der Automobilfinanzierung wird von der Branche erwartet, zwei Dinge gleichzeitig zu tun: Kunden schneller und reibungsloser zu verifizieren und sich gleichzeitig gegen immer raffiniertere Betrugsversuche zu schützen“, sagte Karim Nanji, Chief Executive Officer von Inverite.

„Die Betrugsmethoden bei der Kreditvergabe entwickeln sich rasant weiter: Synthetische Identitäten, Dokumentenfälschungen und ausgefeiltere Identitätsbetrugsmethoden werden immer häufiger, was einen echten betrieblichen Druck für Kreditgeber und Händlerpartner bedeutet.“

Inverite wird sich mit Branchenführern über die praktischen Realitäten der modernen Kreditprüfung und des Kunden-Onboarding im Bereich der Automobilfinanzierung austauschen, wo Omnichannel-Erfahrungen, automatisierte Entscheidungsfindung und strengere Identitäts- und Finanzprüfungsabläufe mit Erklärbarkeit, Compliance-Anforderungen und der Anwendbarkeit im Arbeitsalltag in Einklang gebracht werden müssen. Inverite ist davon überzeugt, dass schnellere Genehmigungsprozesse nicht auf Kosten strengerer Kontrollen gehen müssen und dass der Weg in die Zukunft in einem Risikoinfrastrukturansatz liegt, der die Entscheidungsqualität frühzeitig im Kundenprozess verbessert, bevor sich Ausnahmen, manuelle Überprüfungen und Verluste häufen.