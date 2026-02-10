GOLDMAN SACHS stuft GIVAUDAN AG auf 'Sell'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/laVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,80 % und einem Kurs von 3.382EUR auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 10:14 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: GOLDMAN SACHS

Analyst: Georgina Fraser

Analysiertes Unternehmen: GIVAUDAN AG

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 2900

Kursziel alt: 4100

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

