Goldman hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel hoch auf 83 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Symrise auf 83 Euro.
- Aktien von Symrise von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft.
- Analystin sieht erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Der Aromenhersteller Symrise dürfte von seinem hohen Absatzhebel und der starken US-Präsenz profitieren. Den Schweizer Konkurrenten Givaudan stufte Fraser derweil auf "Sell" ab./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
