Goldman hebt Symrise auf 'Buy' - Ziel hoch auf 83 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie

Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,77 % und einem Kurs von 75,90 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:18 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um +8,71 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,69 Mrd..

Symrise zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 81,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 69,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von -9,50 %/+19,36 % bedeutet.