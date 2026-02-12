Coinbase, AirBnB, Applied Materials, Thyssenkrupp, Mercedes-Benz heute im Fokus!

Ihre wichtigsten Termine
Unternehmenstermine
07:00 Uhr, Schweiz: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung
07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)
07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)
07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Q2-Zahlen
07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
07:00 Uhr, Belgien: KBC Group, Jahreszahlen
07:00 Uhr, Belgien: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Frankreich: Legrand, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Jahreszahlen
07:30 Uhr, Japan: Softbank, Q3-Zahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Deutschland: Verbio, Q2-Zahlen
08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Jahreszahlen
08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Jahreszahlen
09:00 Uhr, Deutschland: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Q3-Zahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
10:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Hauptversammlung
11:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Hauptversammlung
12:00 Uhr, Finnland: Outokumpu, Jahreszahlen
17:45 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Jahreszahlen
22:00 Uhr, USA: Expedia, Q4-Zahlen
Deutschland: Birkenstock , Q1-Zahlen
USA: FedEx, Investor Day
USA: Baxter International, Q4-Zahlen
USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
USA: AirBnB, Q4-Zahlen
Konjunkturdaten
Deutschland: Leistungsbilanz 12/25
00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 1/26
06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 12/25
08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 12/25
11:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 1/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26
Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.02.2025
Zeit Land Relev. Termin 11:00 EUR ECB's Elderson speech 14:30 USA Consumer Price Index (MoM) 14:30 USA Consumer Price Index (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (YoY) 14:30 USA Consumer Price Index ex Food & Energy (MoM) 16:00 GBR BoE-Mitglied Greene spricht 16:00 USA Fed's Chair Powell testifies 18:00 USA Fed's Bostic speech 18:30 DEU EZB-Mitglied Nagel spricht 20:00 USA Monthly Budget Statement 23:05 USA Fed's Waller speech
