    Coinbase, AirBnB, Applied Materials, Thyssenkrupp, Mercedes-Benz heute im Fokus!

    Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.

    Foto: Dall-E

    Unternehmenstermine

    07:00 Uhr, Schweiz: DSM-Firmenich, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Fraport, Verkehrszahlen 12/24
    07:00 Uhr, Deutschland: Siemens, Q1-Zahlen und 10.00 Hauptversammlung
    07:00 Uhr, Deutschland: Mercedes-Benz-Group, Jahreszahlen (10.45 Call für Medien und Analysten)
    07:00 Uhr, Deutschland: Thyssenkrupp, Q1-Zahlen (11.00 Analystencall und Pk)
    07:00 Uhr, Deutschland: KWS Saat, Q2-Zahlen
    07:00 Uhr, Deutschland: Carl Zeiss Meditec, Q1-Zahlen (detailliert)
    07:00 Uhr, Belgien: KBC Group, Jahreszahlen
    07:00 Uhr, Belgien: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen
    07:15 Uhr, Schweiz: Swisscom, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Frankreich: Legrand, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Niederlande: Adyen, Jahreszahlen
    07:30 Uhr, Japan: Softbank, Q3-Zahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Cancom, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Deutschland: Verbio, Q2-Zahlen
    08:00 Uhr, Frankreich: Hermes, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: British American Tobacco, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Unilever, Jahreszahlen
    08:00 Uhr, Großbritannien: Relx, Jahreszahlen
    09:00 Uhr, Deutschland: Hamburg Commercial Bank, Jahreszahlen
    09:25 Uhr, Japan: Nissan Motor, Q3-Zahlen
    10:00 Uhr, Deutschland: Deutsche Börse, Bilanz-Pk (hybrid)
    10:00 Uhr, Deutschland: Aurubis, Hauptversammlung
    11:00 Uhr, Großbritannien: Easyjet, Hauptversammlung
    12:00 Uhr, Finnland: Outokumpu, Jahreszahlen
    17:45 Uhr, Frankreich: L' Oréal, Jahreszahlen
    22:00 Uhr, USA: Expedia, Q4-Zahlen
    Deutschland: Birkenstock , Q1-Zahlen
    USA: FedEx, Investor Day
    USA: Baxter International, Q4-Zahlen
    USA: Coinbase Global, Q4-Zahlen
    USA: Applied Materials, Q1-Zahlen
    USA: AirBnB, Q4-Zahlen

    Konjunkturdaten

    Deutschland: Leistungsbilanz 12/25
    00:50 Uhr, Japan: Erzeugerpreise 1/26
    06:30 Uhr, Niederlande: Verbraucherpreise 1/26 (endgültig)
    08:00 Uhr, Großbritannien: BIP Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Privatkonsum Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Staatsausgaben Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Im- und Exporte Q4/25 (1. Veröffentlichung)
    08:00 Uhr, Großbritannien: Industrieproduktion 12/25
    08:00 Uhr, Großbritannien: Handelsbilanz 12/25
    11:00 Uhr, Polen: Verbraucherpreise 1/26
    14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 Uhr, USA: Wiederverkäufe Häuser 1/26


    Wirtschafts- und Börsentermine vom Mittwoch, 12.02.2025

    ZeitLandRelev.Termin
    11:00Euro ZoneEURECB's Elderson speech
    14:30USAUSAConsumer Price Index (MoM)
    14:30USAUSAConsumer Price Index (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (YoY)
    14:30USAUSAConsumer Price Index ex Food & Energy (MoM)
    16:00GroßbritannienGBRBoE-Mitglied Greene spricht
    16:00USAUSAFed's Chair Powell testifies
    18:00USAUSAFed's Bostic speech
    18:30DeutschlandDEUEZB-Mitglied Nagel spricht
    20:00USAUSAMonthly Budget Statement
    23:05USAUSAFed's Waller speech
    Webinare

    ZeitThema
    08:25 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading Europa💶
    09:30 WebinarWH SelfInvest: 📢 Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt
    15:20 WebinarTradersClub24 GmbH: 🚀Live-Trading USA🏈
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Guter Vorsatz: Sparpläne einrichten
    18:00 WebinarWH SelfInvest: Analyse- und Handelssystem eines Trading-Weltmeisters
    Ihre wallstreetONLINE Redaktion aus Berlin


    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

