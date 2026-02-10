ANALYSE-FLASH
Goldman hebt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 23 Euro
- Goldman Sachs hebt Kursziel für Lanxess auf 23 Euro.
- Aktienrating von "Sell" auf "Neutral" angehoben.
- Analystin sieht erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Lanxess von 10 auf 23 Euro angehoben und die Aktien von "Sell" auf "Neutral" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei zwar noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie
Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,90 % und einem Kurs von 21,16 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +21,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,14 %.
Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..
Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -34,02 %/+8,39 % bedeutet.
