Goldman hebt Lanxess auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 23 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Lanxess Aktie

Die Lanxess Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,90 % und einem Kurs von 21,16 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Lanxess Aktie um +21,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,14 %.

Die Marktkapitalisierung von Lanxess bezifferte sich zuletzt auf 1,83 Mrd..

Lanxess zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 17,167EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 14,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 23,000EUR was eine Bandbreite von -34,02 %/+8,39 % bedeutet.