    Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen und streicht Aktienrückkäufe

    • BP verschärft Kostensparmaßnahmen, keine Aktienrückkäufe.
    • Bis 2027 sollen Kosten um 5,5 bis 6,5 Mrd. Dollar sinken.
    • Nettogewinn Q4 bei 1,54 Mrd. Dollar, Erwartungen erfüllt.
    LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Kostensparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten um 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar senken. Das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr als zuletzt angestrebt. Der bereinigte Nettogewinn betrug im vierten Quartal 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu knapp sechs Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 . Händler führten die massiven Verluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück./err/mne/zb

    ISIN:GB0007980591WKN:850517

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 5,216 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,90 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 80,00 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP.




    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
