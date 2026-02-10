Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen und streicht Aktienrückkäufe

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 5,216 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,90 %.

Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 80,00 Mrd..

BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -22,85 %/-3,57 % bedeutet.