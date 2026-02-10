Ölkonzern BP verschärft Sparmaßnahmen und streicht Aktienrückkäufe
- BP verschärft Kostensparmaßnahmen, keine Aktienrückkäufe.
- Bis 2027 sollen Kosten um 5,5 bis 6,5 Mrd. Dollar sinken.
- Nettogewinn Q4 bei 1,54 Mrd. Dollar, Erwartungen erfüllt.
LONDON (dpa-AFX) - Der britische Ölkonzern BP verschärft seine Kostensparmaßnahmen und kauft vorerst keine weiteren Aktien zurück. Überschüssige Barmittel sollen vollständig zur Stärkung der Bilanz eingesetzt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in London mitteilte. Bis Ende 2027 will der Konzern die Kosten um 5,5 bis 6,5 Milliarden Dollar senken. Das sind 1,5 Milliarden Dollar mehr als zuletzt angestrebt. Der bereinigte Nettogewinn betrug im vierten Quartal 1,54 Milliarden Dollar (rund 1,3 Milliarden Euro). Damit traf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Im dritten Quartal hatte der Gewinn bei 2,2 Milliarden Dollar gelegen, im Vorjahreszeitraum bei knapp 1,2 Milliarden. Die Aktie gab im frühen Handel bis zu knapp sechs Prozent nach und lag damit am Ende des Stoxx 50 . Händler führten die massiven Verluste hauptsächlich auf den Stopp der Aktienrückkäufe zurück./err/mne/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,85 % und einem Kurs von 5,216 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -2,89 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,90 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 80,00 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3364. Das entsprach einer Dividendenrendite von 5,1300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 4,6667GBP. Von den letzten 9 Analysten der BP Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 4,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -22,85 %/-3,57 % bedeutet.
liest sich doch ganz gut... Abschreibungen auf Erneuerbaren Kram waren ja zu erwarten, Schuldenabbau geht gut voran, Aktien werden zurückgekauft und es gibt eine vergleichsweise hohe Dividende... ich kaufe unter 5€ immer mal wieder kleine Posis zu...