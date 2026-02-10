JPMORGAN stuft AMS-Osram auf 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für AMS-Osram nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 5,35 Franken auf "Underweight" belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (Ebitda) des Halbleiter-Unternehmens hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Craig McDowell am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:12 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die ams-OSRAM Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,34 % und einem Kurs von 9,65EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:24 Uhr) gehandelt.