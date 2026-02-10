JPMORGAN stuft PHILIPS NV auf 'Neutral'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Philips nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 19,60 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) habe die Konsensschätzung klar übertroffen, schrieb David Adlington am Dienstag. Der Umsatz des Medizintechnikkonzerns sei etwas besser als erwartet ausgefallen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:23 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,38 % und einem Kurs von 26,35EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: David Adlington
Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 19,60
Kursziel alt: 19,60
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
