Symrise Aktie legt weiter zu - +5,85 % - 10.02.2026

Die Symrise Aktie konnte am heutigen Tag, bisher um +5,85 % auf 75,98€ zulegen. Das sind +4,20 € mehr als am letzten Handelstag. Damit bestätigt sich die positive Tendenz der letzten Tage. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Symrise Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -1,52 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 75,98€, mit einem Plus von +5,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Symrise ist ein führender Anbieter von Duft- und Geschmacksstoffen mit einem breiten Produktportfolio und starker Innovationskraft. Hauptkonkurrenten sind Givaudan, Firmenich und IFF. Das Unternehmen ist bekannt für nachhaltige Produktionsmethoden und zählt zu den Top 3 der Branche.

Die positive Performance heute setzt die erfreuliche Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre bei Symrise einen Gewinn von +4,88 % verbuchen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +8,64 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,69 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Symrise +10,37 % gewonnen.

Der DAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,14 % geändert.

Symrise Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,64 % 1 Monat +8,69 % 3 Monate +4,88 % 1 Jahr -25,63 %

Informationen zur Symrise Aktie

Es gibt 140 Mio. Symrise Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,60 Mrd.EUR € wert.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 83 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft. Analystin Georgina Fraser verließ am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Der Dax tut sich am Dienstag weiter schwer mit der 25.000-Punkte-Marke. Zu Wochenbeginn hatte er diese spät passiert, doch nun stand sie im frühen Handel wieder auf die Kippe. Zuletzt notierte der deutsche Leitindex 0,2 Prozent tiefer bei 24.974 …

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Givaudan, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,78 %. Kerry Group (A) notiert im Plus, mit +1,48 %.

Symrise Aktie jetzt kaufen?

Ob die Symrise Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Symrise Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.