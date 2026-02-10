    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Trump: Warsh "ein Fehler" - und die neue KI-Schulden-Bombe!

    Gestern an der Wall Street eine Rally vor allem von Software-Aktien nach optimistischen Aussagen von OpenAI-Chef Altman und der massiven Nachfrage nach den KI-Bonds von Google

    In einem Interview hat Trump die Nominierung von Kevin Warsh als "Fehler" bezeichnet - und seine Aussage zeigt, wie Trump "tickt"! Denn er wechselte auf die Frage von Interviewer Kudlow nach Warsh offensichtlich die zeitliche Ebene und meinte wahrscheinlich seine damalige Ernennung von Powell zum Fed-Chef, die ihm der einstige US-Finanzminister Mnuchin nahegelegt hatte (und eben nicht Warsh!). Gestern an der Wall Street eine Rally vor allem von Software-Aktien nach optimistischen Aussagen von OpenAI-Chef Altman und der massiven Nachfrage nach den KI-Bonds von Google. Damit setzt sich der Trend fort: die großen US-Tech-Firmen verlagern das KI-Investitions-Risiko immer mehr an Investoren. Gleichzeitig fürchten Kreditgeber, dass ihre Investments in den Software-Sektor aufgrund der Disruption durch KI kollabieren könnte..

    2. Panik von 1907: Wie J.P. Morgan das Geldsystem rettete und den Weg für die FED ebnete

     

    Das Video "Trump: Warsh "ein Fehler" - und die neue KI-Schulden-Bombe! " sehen Sie hier..




    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
