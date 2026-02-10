    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    Kapital-Vernichtungsmaschine?

    845 Aufrufe 845 0 Kommentare 0 Kommentare

    Die 100-Jahre-Wette: Kann Google die Ewigkeit kaufen?

    Alphabet schockt den Anleihemarkt mit 100-jährigen Bonds. Während der Tech-Gigant Milliarden verbrennt, stellt sich eine Frage: Kann ein Konzern länger überleben als ein Nationalstaat? Die Geschichte mahnt zur Vorsicht.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet begibt 100-jährige Anleihe für KI-Investitionen.
    • Hohe Risiken: Technologiewelt verändert sich rasant.
    • Zukunft ungewiss: Nur wenige Firmen überdauern Epochen.
    • Report: Vorsicht, geheim!
    Kapital-Vernichtungsmaschine? - Die 100-Jahre-Wette: Kann Google die Ewigkeit kaufen?
    Foto: wO-NanoBanana

    Es ist ein Vorhaben, das gleichermaßen von großem Selbstbewusstsein wie von finanzieller Notwendigkeit zeugt: Alphabet, die Muttergesellschaft von Google, begibt im Rahmen einer gigantischen Schuldenoffensive erstmals eine 100-jährige Anleihe. Damit ist Alphabet das erste Technologieunternehmen seit vielen Jahren, das es wagt, Investoren um Kapital zu bitten, das erst im Jahr 2126 zurückgezahlt werden muss.

    Der Grund für diesen historischen Schritt ist der immense Hunger nach Bargeld. Um im globalen KI-Wettlauf gegen Microsoft und Meta nicht ins Hintertreffen zu geraten, hat Alphabet seine Investitionsausgaben für dieses Jahr auf astronomische 185 Milliarden US-Dollar hochgeschraubt, das entspricht etwa einer Verdoppelung gegenüber dem Vorjahr. Rechenzentren und Chips für künstliche Intelligenz kosten Milliarden, und Alphabet zapft nun jeden verfügbaren Kanal an, um dieses "Moonshot"-Projekt zu finanzieren.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Siemens AG!
    Short
    276,10€
    Basispreis
    2,16
    Ask
    × 12,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    238,23€
    Basispreis
    2,13
    Ask
    × 11,82
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Doch 100 Jahre sind in der Technologiewelt mehr als nur eine Ewigkeit – es sind mehrere Epochen. Die Geschichte zeigt, dass nur jene Konzerne ein solches Alter erreichen, die ihre eigene Identität radikal opfern können.

    - Siemens (gegründet 1847) wandelte sich vom Telegrafenbau über viele Zwischenschritte (erinnert sich noch jemand an die Siemens-Handys?) zur digitalen Industrie.

    - IBM (1911) erfand sich von Lochkarten über Mainframes bis zum Quantencomputing immer wieder neu.

    - Nokia (1865) begann als Papierfabrik, wurde zum Gummistiefel-Produzenten, zum Handy-Marktführer und schließlich zum Netzwerk-Ausrüster.

    - Stihl (1926) und Loewe (1923) überlebten durch Spezialisierung und technologische Nischenführerschaft.

    Alphabet hingegen setzt alles auf die Karte KI. Doch wie fragil dieser Status ist, zeigt das Beispiel Motorola. Im Jahr 1997, auf dem Höhepunkt ihrer Macht, gaben sie ebenfalls Century Bonds aus. Heute ist von dem damaligen Glanz wenig übrig; die Marke ist zerschlagen und weit in der Bedeutungslosigkeit versunken. Immerhin: Obwohl die Hälfte des Unternehmens erst an Google und dann an Lenovo verkauft wurde, führt die andere Hälfte, Motorola Solutions, die Verpflichtungen (mit einem Kupon von etwa 5,22%) fort.

    Noch drastischer war das Schicksal des Einzelhändlers J.C. Penney: Das Unternehmen meldete 2020 Insolvenz an – nur 23 Jahre nach der Emission seiner 100-jährigen Anleihe. Im Rahmen des Insolvenzverfahrens werden die Bonds als nachrangige, unbesicherte Forderungen behandelt und sind heute praktisch wertlos.

    Investoren, die auf solche Laufzeiten setzen, spielen ein gefährliches Spiel mit den Zinsen. Aufgrund der extremen "Duration" reagieren diese Anleihen massiv auf Marktschwankungen. Ein Blick auf den Wellcome Trust ist ernüchternd: Dessen 2018 emittierte 100-jährige Anleihe und die drei Jahre später ausgegebenen 50-jährigen Bonds werden aktuell nur noch bei etwa 39 bis 44,6 Pence pro Pfund gehandelt, zeigen Bloomberg-Daten. Wer heute verkaufen muss, verbucht einen Verlust von über 50 Prozent seines Einsatzes.

    Tipp aus der RedaktionNachhaltigkeit bleibt ein wichtiges Thema, auch in der Investmentwelt. Wer sich hier engagieren möchte, erhält mit dem Aktienfonds 10xDNA – Clean Technologies (WKN: DNA10C) eine Anlagemöglichkeit.

     

    Alphabet lockt Pensionsfonds und Versicherer mit der Aussicht auf langfristige Rendite in einem stabilen Marktumfeld (Sterling-Tranche). Doch die Geschichte des Sektors ist eine Geschichte der "schöpferischen Zerstörung". Während das Management heute Milliarden in Serverfarmen pumpt, muss ein Anleger darauf vertrauen, dass Google im Jahr 2126 noch eine Relevanz besitzt, die über ein historisches Fußnoten-Dasein hinausgeht.

    Es bleibt die Weisheit der Baseball-Legende Yogi Berra: "Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen." Bei Alphabet betrifft die Prognose ein ganzes Jahrhundert – eine Zeitspanne, in der bisher fast jeder Tech-König – bis auf sehr wenige – in der Bedeutungslosigkeit verschwand.

    Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Vorsicht, geheim!
    Diese 5 Aktien könnten 2026 explodieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurIngo Kolf
    10 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Kapital-Vernichtungsmaschine? Die 100-Jahre-Wette: Kann Google die Ewigkeit kaufen? Alphabet schockt den Anleihemarkt mit einer 100-jährigen Tranche. Während der Tech-Gigant Milliarden für das Wettrüsten im KI-Bereich verbrennt, stellt sich eine Frage: Kann ein Tech-Konzern länger überleben als ein Nationalstaat? Die Geschichte mahnt zur Vorsicht.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     