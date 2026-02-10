    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGivaudan AktievorwärtsNachrichten zu Givaudan

    ANALYSE-FLASH

    61 Aufrufe 61 0 Kommentare 0 Kommentare

    Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise

    Für Sie zusammengefasst
    • Goldman Sachs senkt Givaudan-Kursziel auf 2900 Franken.
    • Aktienbewertung von "Buy" auf "Sell" geändert.
    • Analystin empfiehlt Symrise statt Givaudan zum Kauf.
    ANALYSE-FLASH - Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise
    Foto: givaudan

    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Givaudan SA!
    Long
    2.851,29€
    Basispreis
    2,89
    Ask
    × 11,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    3.341,35€
    Basispreis
    2,95
    Ask
    × 11,13
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    Givaudan

    +0,91 %
    +4,82 %
    -2,43 %
    -7,70 %
    -18,48 %
    +13,97 %
    +0,66 %
    +108,33 %
    +925,76 %
    ISIN:CH0010645932WKN:938427

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

    Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 3.378 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +4,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

    Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 31,36 Mrd..

    Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.415,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.900,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.750,00CHF was eine Bandbreite von -14,33 %/+10,78 % bedeutet.


    Rating: Sell
    Analyst: Goldman Sachs




    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    ANALYSE-FLASH Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     