Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Givaudan Aktie

Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 3.378 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +4,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.

Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 31,36 Mrd..

Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.415,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.900,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.750,00CHF was eine Bandbreite von -14,33 %/+10,78 % bedeutet.