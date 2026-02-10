ANALYSE-FLASH
Goldman dreht Givaudan von 'Buy' auf 'Sell' - Setzen auf Symrise
- Goldman Sachs senkt Givaudan-Kursziel auf 2900 Franken.
- Aktienbewertung von "Buy" auf "Sell" geändert.
- Analystin empfiehlt Symrise statt Givaudan zum Kauf.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Givaudan von 4100 auf 2900 Franken gesenkt und die Schätzung der Aktien von "Buy" auf "Sell" gedreht. Analystin Georgina Fraser verließ zwar am Dienstag für Europas Chemiewerte die Deckung und wurde mit einem pro-zyklischen Ansatz optimistischer. Die Stimmung sei noch schlecht, aber es gebe erste Anzeichen der Wirtschaftsbelebung und Besserung des Branchenumfelds, so Fraser. Bei den Aromenherstellern setzt sie allerdings auf Symrise, die sie zum Kauf empfahl. Givaudan-Aktien hätten sich in den vergangenen zwölf Monaten besser geschlagen als die der direkten Konkurrenz. Mittelfristig sieht Fraser zudem Margenrisiken./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 09:54 / GST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Die Givaudan Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,70 % und einem Kurs von 3.378 auf Lang & Schwarz (10. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Givaudan Aktie um +4,82 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,43 %.
Die Marktkapitalisierung von Givaudan bezifferte sich zuletzt auf 31,36 Mrd..
Givaudan zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 72,00. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,3300 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 3.415,00CHF. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 2.900,00CHF und das höchste Kursziel liegt bei 3.750,00CHF was eine Bandbreite von -14,33 %/+10,78 % bedeutet.
