JPMORGAN stuft Teamviewer auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Teamviewer nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 7,50 Euro auf "Neutral" belassen. In einigen Bereichen des Software-Unternehmens halte die gedämpfte Stimmung an, schrieb Toby Ogg am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:48 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die TeamViewer Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,08 % und einem Kurs von 5,61EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:40 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Toby Ogg

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7,50

Kursziel alt: 7,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



