JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum habe sich im Schlussquartal in Relation zum Vorquartal nochmals beschleunigt, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik habe die Erwartungen locker überboten./rob/bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 02:19 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,34 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: PHILIPS NV

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 25

Kursziel alt: 25

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 25,00 € , was eine Steigerung von +1,34% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer