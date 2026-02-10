JEFFERIES stuft PHILIPS NV auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Philips nach Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Hold" belassen. Das Wachstum habe sich im Schlussquartal in Relation zum Vorquartal nochmals beschleunigt, schrieb Julien Dormois in seiner ersten Reaktion am Dienstag. Die Profitabilität des Herstellers von Medizintechnik habe die Erwartungen locker überboten./rob/bek/ag
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Koninklijke Philips Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,34 % und einem Kurs von 26,34EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:39 Uhr) gehandelt.
