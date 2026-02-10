JPMORGAN stuft ASTRAZENECA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 16000 Pence auf "Overweight" belassen. Der Gewinn (Core EPS) des Pharmakonzerns sei wie erwartet ausgefallen, der Ausblick auf 2026 liege über den Erwartungen, schrieb Richard Vosser am Dienstag./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:03 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 07:10 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AstraZeneca Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,52 % und einem Kurs von 160,5EUR auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:38 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: ASTRAZENECA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 160

Kursziel alt: 160

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

