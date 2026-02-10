Versicherer schwach - KI-Vertriebskonkurrenz über ChatGPT

Im US-Handel am Vortag standen Versicherungsmakler daher unter Druck. Für Versicherer selbst eröffnet sich bei genauerem Hinsehen allerdings auch deutliches Kostenpotenzial im Vertrieb, das mögliche Nachteile wie größere Preistransparenz zumindest teilweise kompensieren oder ganz in den Schatten stellen könnte. Hinzu kommt der potenzielle Einsatz von KI in Bereichen wie Schadensmanagement, Anspruchsprüfung, was ebenfalls Kosten sparen würde./ag/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 379,9 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,24 Mrd..

Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+21,56 % bedeutet.