    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAllianz AktievorwärtsNachrichten zu Allianz

    AKTIEN IM FOKUS

    153 Aufrufe 153 0 Kommentare 0 Kommentare

    Versicherer schwach - KI-Vertriebskonkurrenz über ChatGPT

    Für Sie zusammengefasst
    • Versicherer unter Druck durch KI-Konkurrenz.
    • Branchenindex fällt um 2 Prozent, Allianz minus 3.
    • KI bietet Vertriebspotenzial und Kosteneinsparungen.
    AKTIEN IM FOKUS - Versicherer schwach - KI-Vertriebskonkurrenz über ChatGPT
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Versicherer stehen am Dienstag eher unter Druck. Sie sind offenbar Opfer ähnlicher Sorgen vor KI-Konkurrenz, die zuletzt vor allem Softwareunternehmen ohne Differenzierung belastet hatten. Der Branchenindex kam mit minus 2 Prozent an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurück. Bei der Allianz waren es zeitweise 3 Prozent Minus, bevor sich an der 21-Tage-Linie wieder Käufer fanden.

    Auf dem KI-Chatbot ChatGPT ist es nun möglich, den Nutzern persönliche Versicherungsangebote zu machen. Damit wird ChatGPT zum Vertriebskanal. Anwendungen stammen etwa vom spanischen Digitalversicherer Tuio für Hausratversicherungen und der US-Vergleichsplattform Insurify für Autoversicherungen.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Allianz SE!
    Long
    353,04€
    Basispreis
    2,62
    Ask
    × 14,26
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    403,14€
    Basispreis
    2,72
    Ask
    × 14,15
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Im US-Handel am Vortag standen Versicherungsmakler daher unter Druck. Für Versicherer selbst eröffnet sich bei genauerem Hinsehen allerdings auch deutliches Kostenpotenzial im Vertrieb, das mögliche Nachteile wie größere Preistransparenz zumindest teilweise kompensieren oder ganz in den Schatten stellen könnte. Hinzu kommt der potenzielle Einsatz von KI in Bereichen wie Schadensmanagement, Anspruchsprüfung, was ebenfalls Kosten sparen würde./ag/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie

    Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 379,9 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,24 Mrd..

    Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+21,56 % bedeutet.




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Allianz - 840400 - DE0008404005

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Allianz. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    5 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    AKTIEN IM FOKUS Versicherer schwach - KI-Vertriebskonkurrenz über ChatGPT Europas Versicherer stehen am Dienstag eher unter Druck. Sie sind offenbar Opfer ähnlicher Sorgen vor KI-Konkurrenz, die zuletzt vor allem Softwareunternehmen ohne Differenzierung belastet hatten. Der Branchenindex kam mit minus 2 Prozent an seine …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     