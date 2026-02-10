AKTIEN IM FOKUS
Versicherer schwach - KI-Vertriebskonkurrenz über ChatGPT
- Versicherer unter Druck durch KI-Konkurrenz.
- Branchenindex fällt um 2 Prozent, Allianz minus 3.
- KI bietet Vertriebspotenzial und Kosteneinsparungen.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Europas Versicherer stehen am Dienstag eher unter Druck. Sie sind offenbar Opfer ähnlicher Sorgen vor KI-Konkurrenz, die zuletzt vor allem Softwareunternehmen ohne Differenzierung belastet hatten. Der Branchenindex kam mit minus 2 Prozent an seine 100-Tage-Durchschnittslinie zurück. Bei der Allianz waren es zeitweise 3 Prozent Minus, bevor sich an der 21-Tage-Linie wieder Käufer fanden.
Auf dem KI-Chatbot ChatGPT ist es nun möglich, den Nutzern persönliche Versicherungsangebote zu machen. Damit wird ChatGPT zum Vertriebskanal. Anwendungen stammen etwa vom spanischen Digitalversicherer Tuio für Hausratversicherungen und der US-Vergleichsplattform Insurify für Autoversicherungen.
Im US-Handel am Vortag standen Versicherungsmakler daher unter Druck. Für Versicherer selbst eröffnet sich bei genauerem Hinsehen allerdings auch deutliches Kostenpotenzial im Vertrieb, das mögliche Nachteile wie größere Preistransparenz zumindest teilweise kompensieren oder ganz in den Schatten stellen könnte. Hinzu kommt der potenzielle Einsatz von KI in Bereichen wie Schadensmanagement, Anspruchsprüfung, was ebenfalls Kosten sparen würde./ag/mis
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Allianz Aktie
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,91 % und einem Kurs von 379,9 auf Tradegate (10. Februar 2026, 10:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Allianz Aktie um -1,03 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,12 %.
Die Marktkapitalisierung von Allianz bezifferte sich zuletzt auf 146,24 Mrd..
Allianz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 15,400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,2700 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 404,38EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 350,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 459,00EUR was eine Bandbreite von -7,31 %/+21,56 % bedeutet.
Wat bin ich froh seit 2014 dabei zu sein und seit dem bereits 105 Euro Dividende bekommen zu haben. Noch dieses Jahr und etwas vom kommenden Jahr, dann haben sich meine Aktien selbst bezahlt. Den Staat mit seinen 26,35% Steuer habe ich zum Schönrechnen mal außenvor gelassen. Netto brauch ich wohl noch 3-4 Dividenden, bis sich meine Position selbst bezahlt hat.