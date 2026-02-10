SAP schmiert nach Cloud-Ausblick ab

Das größte europäische Software-Haus SAP (DE0007164600) hat mit den Ergebnissen für Q4-2025 ein gemischtes Bild geliefert: Während der bereinigte operative Gewinn im Schlussquartal um 21 Prozent auf 2,83 Mrd. Euro stieg und der Auftragseingang in der wichtigen Cloud‑Sparte robust blieb, dämpften schwächere Cloud-Erwartungen die Stimmung. Der „Current Cloud Backlog“, ein zentraler Indikator für künftige Einnahmen, wuchs währungsbereinigt um rund 25 Prozent und verfehlte damit die Markterwartungen – die Aktie verlor daraufhin mehr als 15 Prozent, obwohl der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 10 Mrd. Euro ankündigte und CEO Klein betonte, dass der solide Auftragseingang eine Basis für beschleunigtes Wachstum bis 2027 schaffe. Wer den Kursabschlag zum defensiven Einstieg nutzen möchte, kann sich mit Zertifikaten entsprechend positionieren.

Das Discount-Zertifikat von LBBW mit Cap bei 170 Euro (DE000LB5HJG5) bietet beim Preis von 154,75 Euro eine Renditechance von 10,25 Euro oder 21,2 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 19.6.26 zumindest auf Höhe des Caps schließt. Andernfalls erhalten Anleger eine Aktie.

Bonus-Strategie mit 19,4 Prozent Puffer (Juni)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der DZ Bank mit der ISIN DE000DU5QJZ3 zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 180 Euro, sofern die Barriere bei 140 Euro bis zum Bewertungstag 19.6.26 nie verletzt wird. Beim Kaufpreis von 167,85 Euro errechnet sich der maximale Gewinn mit 12,15 Euro oder 21,5 Prozent p.a. Attraktives Abgeld: Das Zertifikat ist etwa 3 Prozent günstiger als die Aktie.

Einkommensstrategie mit 7 Prozent Kupon p.a. (Dezember)

Die Aktienanleihe der BNP Paribas mit der ISIN DE000PK4C1C9 zahlt einen Kupon von 7 Prozent p.a. Durch den Einstieg unter pari steigt die Effektivrendite auf 12 Prozent p.a., wenn die Aktie am Bewertungstag 18.12.26 auf oder über dem Basispreis von 170 Euro schließt. Andernfalls gibt’s 5 Aktien gemäß Bezugsverhältnis (= 1.000 Euro / 170 Euro, Bruchteile im Barausgleich).

ZertifikateReport-Fazit: Auch der Fall SAP zeigt, wie sensibel der Markt auf verringerte Wachstumsraten bei Technologie-Unternehmen reagiert. Wer den Ausverkauf zum Einstieg nutzen will und eine defensive Alternative zum Direktinvestment in Europas Software-Ikone sucht, kann mit den Zertifikaten bereits bei einer Seitwärtsbewegung interessante Renditen generieren und auch Schwächephasen wegstecken.

Autor: Thorsten Welgen

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von SAP Aktien oder von Anlageprodukten auf SAP Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de