Apple mit solidem Wachstum und Jahresergebnis

Apple (US0378331005) hat Ende Januar mit den Ergebnissen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 überzeugt: Der Umsatz stieg auf den Rekordwert von 143,8 Mrd. US-Dollar und lag damit rund 16 Prozent über dem Vorjahreswert. CEO Cook sprach von einer „atemberaubenden“ iPhone-Nachfrage und zeigte sich entsprechend optimistisch für die kommenden Monate: Der erfolgreiche Marktstart des iPhone 17 sorgte für einen Nachfrageboom, die Erlöse aus Smartphone-Verkäufen kletterten um 23 Prozent auf 85,2 Mrd. US-Dollar – so viel wie noch nie in einem Quartal. Zugleich profitierte Apple von einer spürbaren Erholung im chinesischen Markt, der nach einer Schwächephase wieder deutlich zum Wachstum beitrug. Für das laufende Quartal stellt Apple ein Umsatzplus von bis zu 16 Prozent in Aussicht. Wer auf dem aktuellen Niveau den defensiven Einstieg sucht, könnte zum Zertifikat greifen.

Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PC13VQ4) bietet beim Preis von 207,90 Euro einen Puffer von 7,6 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 260 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 3,70 Euro oder 16,7 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 20.3.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in allen Szenarien.

Discount-Strategie mit 13,3 Prozent Puffer (Juni)

Schließt die Aktie am 19.6.26 auf oder über dem Cap von 250 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HM06VK7 zum Kaufpreis von 202,20 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 8,60 Euro der 11 Prozent p.a., andernfalls Aktienlieferung.

Bonus-Strategie mit 35,4 Prozent Puffer (Dezember)

Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ1JF07) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 280 US-Dollar umgerechnet in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere bei 180 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 218,80 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 17,20 Euro oder 9,1 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.

ZertifikateReport-Fazit: Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende Stärke des Apple-Ökosystems und die hohe Ertragskraft des Unternehmens, zudem bietet die KI-Integration weiteres Potenzial für die Aufwertung der Wertschöpfungskette. Wer lieber mit Sicherheitspuffer unterwegs ist, wählt das zur persönlichen Risikobereitschaft passende Zertifikat. Wechselkursrisiken sind zu bedenken.

Autor: Thorsten Welgen

