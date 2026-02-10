    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsKommentarevorwärtsNachricht

    Seitwärtsstrategien

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Apple mit solidem Wachstum und Jahresergebnis

    Mit Bonus- und Discount-Zertifikaten auf Apple können Anleger von der hohen Ertragskraft profitieren und auch bei seitwärts tendierenden Kursen attraktive Jahresrenditen erzielen.

    Apple (US0378331005) hat Ende Januar mit den Ergebnissen für das 4. Quartal und das Gesamtjahr 2025 überzeugt: Der Umsatz stieg auf den Rekordwert von 143,8 Mrd. US-Dollar und lag damit rund 16 Prozent über dem Vorjahreswert. CEO Cook sprach von einer „atemberaubenden“ iPhone-Nachfrage und zeigte sich entsprechend optimistisch für die kommenden Monate: Der erfolgreiche Marktstart des iPhone 17 sorgte für einen Nachfrageboom, die Erlöse aus Smartphone-Verkäufen kletterten um 23 Prozent auf 85,2 Mrd. US-Dollar – so viel wie noch nie in einem Quartal. Zugleich profitierte Apple von einer spürbaren Erholung im chinesischen Markt, der nach einer Schwächephase wieder deutlich zum Wachstum beitrug. Für das laufende Quartal stellt Apple ein Umsatzplus von bis zu 16 Prozent in Aussicht. Wer auf dem aktuellen Niveau den defensiven Einstieg sucht, könnte zum Zertifikat greifen. 

    Discount-Strategie mit 7,6 Prozent Puffer (März)  

    Das Discount-Zertifikat der BNP Paribas (ISIN DE000PC13VQ4) bietet beim Preis von 207,90 Euro einen Puffer von 7,6 Prozent. Aus dem Höchstbetrag (Cap) von 260 US-Dollar ergibt sich bei gleichbleibenden Wechselkursen eine Renditechance von ca. 3,70 Euro oder 16,7 Prozent p.a., sofern der Schlusskurs am 20.3.26 zumindest auf Höhe des Caps liegt. Barausgleich in allen Szenarien. 

    Discount-Strategie mit 13,3 Prozent Puffer (Juni)  

    Schließt die Aktie am 19.6.26 auf oder über dem Cap von 250 US-Dollar, dann bringt das Discount-Zertifikat der HSBC mit der ISIN DE000HM06VK7 zum Kaufpreis von 202,20 Euro bei konstanten Wechselkursen einen Gewinn von ca. 8,60 Euro der 11 Prozent p.a., andernfalls Aktienlieferung.  

    Bonus-Strategie mit 35,4 Prozent Puffer (Dezember) 

    Das Bonus-Zertifikat mit Cap der BNP Paribas (DE000PJ1JF07) zahlt den Bonus- und Höchstbetrag von 280 US-Dollar umgerechnet in Euro, wenn die Aktie bis zum 18.12.26 niemals die Barriere bei 180 US-Dollar verletzt. Beim Kaufpreis von 218,80 Euro errechnet sich die maximale Rendite mit 17,20 Euro oder 9,1 Prozent p.a. Barausgleich in allen Szenarien.  

    ZertifikateReport-Fazit: Die Ergebnisse unterstreichen die anhaltende Stärke des Apple-Ökosystems und die hohe Ertragskraft des Unternehmens, zudem bietet die KI-Integration weiteres Potenzial für die Aufwertung der Wertschöpfungskette. Wer lieber mit Sicherheitspuffer unterwegs ist, wählt das zur persönlichen Risikobereitschaft passende Zertifikat. Wechselkursrisiken sind zu bedenken.

    Autor: Thorsten Welgen

    Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Apple Aktien oder von Anlageprodukten auf Apple Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

    Quelle: zertifikatereport.de





    Autor
    Walter Kozubek
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Walter Kozubek ist Fachbuchautor* sowie Herausgeber des ZertifikateReports und HebelprodukteReports. Die kostenlosen PDF-Newsletter erscheinen wöchentlich. Weitere Infos: www.zertifikatereport.de und www.hebelprodukte.de. *Werbelink

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von Walter Kozubek
    Seitwärtsstrategien Apple mit solidem Wachstum und Jahresergebnis Die Apple-Ergebnisse unterstreichen eindrucksvoll die Stärke des Geschäftsmodells. Wer nahe der historischen Höchststände lieber mit Sicherheitspuffer unterwegs ist, wählt das zur persönlichen Risikobereitschaft passende Anlageprodukt.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     