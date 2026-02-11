Robotik hat sich zu einem globalen Megatrend mit Milliarden-Absatzpotenzial entwickelt. Roboter schließen in Industrie, Logistik und dem Gesundheitswesen Produktivitätslücken, sichern Lieferketten und erhöhen Tempo und Präzision – möglich wird dies durch permanente Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz und Automatisierung. In der Industrie übernehmen sie klassische Aufgaben wie Schweißen, Montieren, Verpacken und Qualitätsprüfung und sind damit zentrale Eckpfeiler der Produktion. In Logistikzentren steigern autonome Transportsysteme, Regal‑Scanner und Roboterarme die Effizienz bei Sortierung, Kommissionierung und Lagerverwaltung und in Krankenhäusern helfen Roboter bei Operationen, Medikamenten- und Versorgungsgüterausgabe und -transport, was Ressourcen entlastet. Eine Anlagelösung, wie sie das von Morgan Stanley quotierte Indexzertifikat auf den Aktionär Robotic Index mit der ISIN DE000DA0ACB8 darstellt, gewährt Anlegern Zugang zu einem globalen Zukunftsmarkt mit hohem Wachstumspotenzial. Der hohen Dynamik und ihren Chancen stehen aber trotz Risikostreuung innerhalb der Branche entsprechend hohe Risiken gegenüber: Anleger sollten auf größere Schwankungen eingestellt sein, da regulatorische Unsicherheiten und technologischer Wettbewerb die Wertentwicklung der Aktien stark beeinflussen können.

Der Aktionär Robotic Index wird vom Indexanbieter Solactive berechnet. Beim Index handelt es sich um einen fixen Aktienkorb, der aktuell durch 15 Werte gebildet wird: Amphenol, Cognex, Dover, Fanuc, Intuitive Surgical, Ouster, Richtech Robotics, Rockwell Automation, Serve Robotics, Softbank Group, Symbotic, Teradyne, Tesla und Xpeng (alle USA), sowie Schneider Electric (Frankreich; einziges europäisches Unternehmen).

Jedes Unternehmen muss eine Marktkapitalisierung von mindestens 500 Mio. US-Dollar und ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen von über 250.000 US-Dollar aufweisen. An den Anpassungsterminen im März und September werden die Kriterien für die Indexteilnahme überprüft und alle Titel gleichgewichtet (Rebalancing auf 6,67 Prozent Gewichtung je Aktie). Der Index ist als Net-Total-Return-Index konzipiert, demnach werden die Dividenden nach Abzug von Steuern reinvestiert. Die Managementgebühr beträgt 1,5 Prozent p.a., der Spread liegt bei 0,06 Euro oder 0,6 Prozent.

ZertifikateReport-Fazit: Das Index-Zertifikat ermöglicht Anlegern ein etwas diversifiziertes Investment in 15 international führende Robotik-Unternehmen inklusive der Partizipation an etwaigen Dividendenzahlungen. Aufgrund der hohen Gewichtung von US-Unternehmen ist ein Wechselkursrisiko (= Aufwertung des Euro gegenüber dem US-Dollar) zu berücksichtigen.

